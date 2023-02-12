Социальные стипендии для студентов: кто имеет право их получать

Кому положены социальные стипендии

В Украине в конце декабря прошлого года урегулировали порядок выплат социальных стипендий студентам и курсантам заведений высшего образования.

Как объяснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, право получать выплаты имеют некоторые студенты государственных учреждений, которые проходят обучение на дневной форме получения образования, не имеют статуса юридического лица и не находятся в академотпуске.

При этом выплачиваются эти стипендии не всем, а лишь:

детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, если во время прохождения обучение им не исполнилось 23 лет;

лицам, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей;

лицам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

шахтерам, имеющих стаж подземной работы не менее трех лет;

лицам, чьи родители являются шахтерами, имеющими не менее 15 лет стажа подземной работы или погибших в результате несчастного случая на производстве или которым установлена инвалидность I или II группы;

лицам, признанным пострадавшими участниками Революции Достоинства, участниками боевых действий в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", и их детям;

детям, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в результате ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста;

детям, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица;

лицам, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины для соискателей профессионального высшего и высшего образования;

детям с инвалидностью и лиц с инвалидностью I-III группы;

студентам (курсантам) из малообеспеченных семей;

лицам с инвалидностью в результате войны и их детям;

детям погибших, умерших (пропавших без вести) участников Революции Достоинства, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны или защитников и защитниц Украины;

детям, проживающим в населенных пунктах на линии столкновения.

Размеры выплат обнародованы на сайте Министерства образования и с этим данными можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как переселенцы могут получить декретные и больничные, если их не выплачивает работодатель.