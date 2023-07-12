Друкарський верстат не вмикали: Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на оборону та безпеку

Цього року витратять більше, ніж минулого

У 2022 та 2023 роках найбільша сума видатків держбюджету була спрямована на безпеку та оборону України.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв’ю сайту "Телеграф".

"За минулий рік видатки на безпеку та оборону склали 1,54 трлн грн. Це 57% видатків державного бюджету або 30% ВВП. За рахунок податкових і неподаткових доходів держбюджету (без міжнародних грантів) вони були профінансовані на 1,3 трлн грн. Різницю ми покрили коштом внутрішніх запозичень і емісії НБУ", — розповів депутат.

Він зазначив, що цього року ситуація є схожою, з тією різницею, що в Україні відмовились від емісійного покриття дефіциту бюджету за рахунок НБУ, тобто друкарський верстат не вмикали. Зараз нестача на військові витрати покривається коштом ринкових розміщень ОВДП на аукціонах.

Цьогорічні витрати на безпеку та оборону перевищуватимуть показники минулого року, повідомив Данило Гетманцев.

"Планові військові видатки до кінця року складуть 1,66 трлн грн або 54 % від всіх планових видатків держбюджету. Поточне навантаження є навіть ще більшим: ми бачимо, що за підсумками перших 5 місяців видатки на оборону, безпеку, правопорядок займають 60% у структурі видатків зведеного бюджету", — розповів він.

Більше про повернення довоєнного оподаткування, повернення перевірок та податкові новації, які варто очікувати зі вступом в ЄС читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Наша система оподаткування IT є найкращою у світі, — Данило Гетманцев".

Раніше "Телеграф" писав про те, що у першому півріччі 2023 року в Україні перевиконали надходження до загального фонду держбюджету на 3,1%, або на 10,4 мільярда гривень, порівняно з планом на цей період.