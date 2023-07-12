Печатный станок не включали: Гетманцев назвал сумму, которую Украина тратит на оборону и безопасность

В этом году потратят больше, чем в прошлом

В 2022 и 2023 годах самая большая сумма расходов госбюджета была направлена на безопасность и оборону Украины.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью сайту "Телеграф".

"За прошлый год расходы на безопасность и оборону составили 1,54 трлн грн. Это 57% расходов государственного бюджета или 30% ВВП. За счет налоговых и неналоговых доходов госбюджета (без международных грантов) они были профинансированы на 1,3 трлн грн мы покрыли за счет внутренних заимствований и эмиссии НБУ", — рассказал депутат.

Он отметил, что в этом году ситуация похожа, с той разницей, что в Украине отказались от эмиссионного покрытия дефицита бюджета за счет НБУ, т.е., печатный станок не включали. Сейчас нехватка военных расходов покрывается за счет рыночных размещений ОВГЗ на аукционах.

Нынешние расходы на безопасность и оборону будут превышать показатели в прошлом году, сообщил Даниил Гетманцев.

"Плановые военные расходы до конца года составят 1,66 трлн грн или 54% от всех плановых расходов госбюджета. Текущая нагрузка даже еще больше: мы видим, что по итогам первых 5 месяцев расходы на оборону, безопасность, правопорядок занимают 60% в структуре расходов сводного бюджета", — рассказал он.

Больше о возврате довоенного налогообложения и проверок, налоговых новациях, которые стоит ожидать со вступлением в ЕС, читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Наша система налогообложения IT является лучшей в мире, — Даниил Гетманцев" .

Ранее "Телеграф" писал о том, что в первом полугодии 2023 года в Украине перевыполнили поступления в общий фонд госбюджета на 3,1% или на 10,4 миллиарда гривен по сравнению с планом на этот период.