За ціною п’яти ящиків дешевої горілки: на Київщині вдало приватизували величезну ділянку землі

Угода була б дуже вигідною, якби не одне але

Днями, 7 вересня Фонд держмайна України продав єдиний майновий комплекс Триліського спиртзаводу під Фастовом на Київщині. Його вартість виявилася навіть нижчою за непридатну — всього 6553 гривні 44 копійки, або 1% від стартової ціни.

Про це повідомляється на торговому майданчику Prozorro.sale, де продають об’єкти малої приватизації. Торги за об’єкт розпочалися о 9 годині 49 хвилин із 655 тисяч 344 гривень, а завершилися продажем о 16:30 за 1% від первісної вартості.

Трилиський спиртовий завод на карті

Зважаючи на те, що в ході аукціону 99 (!) разів знижувалась вартість лоту, за нього абсолютно ніхто нічого не пропонував, що може говорити про змову або про участь всього одного покупця, яким стала якась Олена Володимирівна ДубІна з Тернополя.

Про покупницю відомо вкрай небагато – на її ІПН 2976207507 у 2020 році було відкрито ФОП, який у березні 2023 року – закрито. На даний момент, за даними аналітичної системи YouControl, Олена ДубІна є директором ТОВ "Агро-центр "Буковина". Також у фірмі їй належать 1,16% статутного фонду, рештою володіє Андрій ДубІна, ймовірно, її чоловік.

У купівлі спиртзаводу, який не працює з 2010 року, основним активом є земельна ділянка 104,8 га, якими підприємство постійно користується на підставі держакту від 9 червня 1998 року.

Таким чином, за ціною комплексу 6553 гривні гектар землі обійшовся Олені Дубіні 63 гривні. Втім, судячи з презентації ФДМУ, на додачу до заводу власник набуває і боргів підприємства – 11 млн 439 тис. грн, які також зобов’язаний сплатити протягом шести місяців. В результаті 1 га території підприємства з виробничими корпусами, підсобними спорудами та чорноземом обійдеться покупці вже 110 тисяч гривень.

При цьому цікаво, що статутний фонд "Агро-центру "Буковина" лише 150 тисяч гривень, а внесок Олени Дубини до нього становив трохи більше 1500 гривень.

Цікаво, що сам Триліський спиртовий завод був включений до списку на приватизацію у лютому 2021 року, і лише влітку 2023 року його вже намагалися продати двічі – спочатку 7 липня за 1,24 млн грн, а потім 22 серпня – за 1,31 млн, але обидва аукціони не відбулися.

Одні користувачі соцмереж помітили, що сума покупки склала п’ять ящиків дешевої горілки. Інші, що будка для великих собак коштує трохи менше за ціну угоди — 5 тис. грн.

Завод за ціною собачої будки

Як писав раніше "Телеграф" ФДМУ часто здійснює продаж держмайна за цінами, які здаються значно заниженими. Так було з унікальним кар’єром у Житомирській області, який продали фірмі директора одного з держпідприємств Фонду держмайна.