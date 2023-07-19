"Аукціон" для одного: Філатов віддав фірмі Корбана гроші на дороги Дніпра?

Давній фаворит мерії та фірма Геннадія Корбана отримає майже 400 млн грн,

У той час як багато українців осоромлюються дивними тендерами в столиці, що проводяться адміністрацією мера Віталія Кличка, не менш скандальні аукціони державним коштом відбуваються в Дніпрі.

Так, 12 липня Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради провів аукціон на купівлю послуг із поточного ремонту автомобільних доріг обласного центру.

Втім, назвати це аукціоном було б неправильно, адже участь у ньому взяла рівно одна фірма – ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект", яка попросила за свої послуги 395 млн 623 тис. грн. Формально мерія Дніпра навіть заощадила на цьому, адже спочатку витратити хотіли 398 млн грн., але якби в аукціоні було більше одного учасника, економія могла бути ще більшою.

Втім, грошей на автодороги у майже мільйонному Дніпрі не шкодують, тож у 2022-му році тільки на їхнє прибирання витратили 433 млн грн, або приблизно 20% від подібних витрат по всій Україні.

Але звертає на себе не лише сума, а й переможець тендеру – це саме ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект".

Що цікаво, вперше компанія взяла участь у тендерах мерії Дніпра у січні 2020 року, через 9 місяців після свого створення, і одразу виграла. Йшлося тоді про поточний ремонт автошляхів на 593,4 млн грн.

Мер Дніпра Борис Філатов

Вже тоді журналісти звернули увагу на новачка та з’ясували можливу причину його перемоги.

Сотні мільйонів для фірми Геннадія Корбан — чому тендери виграють ті самі?

Так, за даними аналітичної системи YouControl, на той момент директором компанії вважався Сергій Кіт, який до цього керував комунальним підприємством "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс" Дніпропетровської міськради. Дружина Кита — Наталія Надха, працювала в мерії Дніпра.

Як з’ясувало видання "Наші гроші", перемогу у першому тендері "Елітпроекту" пізніше використали для виділення йому ще 160 мільйонів бюджетних гривень.

Таку суму вирішили віддати "Елітпроекту" у серпні 2020 року вже без жодного аукціону під виглядом закупівлі додаткових послуг. Все це викликало підозру, що таким чином просто вивели із місцевого бюджету гроші на фірму, яку тоді пов’язували із бізнесменом Геннадієм Корбаном. Останнього, до речі, у майбутньому із гучним скандалом позбавлять українського громадянства.

Підставою для припущення про зв’язок Корбана зі згаданою фірмою став той факт, що власник ТОВ "Будівельно-виробнича фірма "Елітпроект" — адвокат Олеся Бондаренко є співвласником адвокатської фірми — АТ "Лекс Таліон". При цьому адреса "Таліона" — місто Дніпро, Січеславська набережна, 53, повністю збігається з ТОВ "Депозитарно-фондова компанія "Славутич-Капітал", давно відома як одна зі структур Геннадія Корбана.

Геннадій Корбан

З тих перших тендерів минуло більше 2 років, але люди у фірмі залишилися ті самі. Нею володіє, як і раніше, Олеся Бондаренко. Сергій Кіт зараз вважається головним бухгалтером.

Що ще цікавіше, за даними YouControl, надходження "Елітпроекту" від перемог на тендерах мерії завжди перевищували інші доходи компанії:

2020 рік – 699,9 млн грн на держтендерах та 546,3 млн грн інших доходів;

2021 рік – 889,8 млн. грн. та 517,6 млн грн. відповідно;

2022 рік – 308,7 млн. грн. та 218,4 млн грн. відповідно.

Зазначимо, що мерія Дніпра є одним із головних (поряд із мерією Кривого Рогу) покупців БПЛА. Так комунальне підприємство Дніпра "Інфо-Рада-Дніпро" закупило їх на 122 мільйони гривень.

Останнім часом українська влада все частіше дивує витратами на товари та послуги, які самі українці вважають зайвими під час війни. Зокрема, дискусія утворилася навколо виділення одразу у кількох областях України коштів на будівництво стадіонів.

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