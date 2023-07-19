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"Аукцион" для одного: Филатов отдал фирме Корбана деньги на дороги Днепра?

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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На ремонт дорог Днепр потратит почти 400 миллионов Новость обновлена 19 июля 2023, 10:29
На ремонт дорог Днепр потратит почти 400 миллионов. Фото Открытые источники

Давний фаворит мэрии и фирма Геннадия Корбана получит почти 400 млн грн,

В то время как многие украинцы возмущаются странными тендерами в столице, проводимыми администрацией мэра Виталия Кличко, не менее скандальные аукционы за государственный счет происходят в Днепре.

Так, 12 июля Департамент благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета провел аукцион на покупку услуг по текущему ремонту автомобильных дорог областного центра.

Впрочем, назвать это аукционом было бы неправильно, ведь участие в нем приняла ровно одна фирма – ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект", попросившая за свои услуги 395 млн 623 тыс. грн. Формально мэрия Днепра даже сэкономила на этом, ведь изначально потратить хотели 398 млн грн., но будь в аукционе более одного участника, экономия могла быть еще больше.

Впрочем, денег на автодороги в почти миллионном Днепре не жалеют, так в 2022-м году только на их уборку потратили 433 млн грн, или примерно 20% от подобных расходов по всей Украине.

Но обращает на себя не только сумма, но и победитель тендера – то самое ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект".

Что интересно, впервые компания приняла участие в тендерах мэрии Днепра в январе 2020 года, спустя 9 месяцев после своего создания, и сразу выиграла. Речь тогда шла о текущем ремонте автодорог на 593,4 млн грн.

Мэр Днепра Борис Филатов

Уже тогда журналисты обратили внимание на новичка и выяснили возможную причину его победы.

Сотни миллионов для фирмы Геннадия Корбан — почему тендеры выигрывают одни и те же?

Так, по данным аналитической системы YouControl, на тот момент директором компании числился Сергей Кит, до этого руководивший коммунальным предприятием "Транспортирование покупной тепловой энергии "Теплотранс" Днепропетровского горсовета. Супруга же Кита – Наталья Надха, работала в мэрии Днепра.

Как выяснило издание "Наші гроші", победу в первом тендере "Элитпроекта" позже использовали для выделения ему еще 160 миллионов бюджетных гривен.

Такую сумму решили отдать "Элитпроекту" в августе 2020 года уже без всякого аукциона, под видом закупки дополнительных услуг. Все это вызвало подозрение, что таким образом просто вывели из местного бюджета деньги на фирму, которую тогда связывали с бизнесменом Геннадием Корбаном. Последнего, к слову, в будущем с громким скандалом лишат украинского гражданства.

Основанием для предположения о связи Корбана с упомянутой фирмой стал тот факт, что владелец ООО "Строительно-производственная фирма "Элитпроект" — адвокат Олеся Бондаренко, является совладельцем адвокатской фирмы – АО "Лекс Талион". При этом адрес "Талиона" – город Днепр, Сичеславская набережная, 53, полностью совпадает с ООО "Депозитарно-фондовая компания "Славутич-Капитал", давно известной как одна из структур Геннадия Корбана.

Геннадий Корбан

С момента тех первых тендеров прошло более 2 лет, но люди в фирме остались прежними. Ею владеет по-прежнему Олеся Бондаренко. Сергей Кит же в настоящий момент числится главным бухгалтером.

Что еще более интересно, по данным YouControl, поступления "Элитпроекта" от побед на тендерах мэрии всегда превышали другие доходы компании:

  • 2020 год – 699,9 млн грн на гостендерах и 546,3 млн грн прочих доходов;
  • 2021 год – 889,8 млн грн. и 517,6 млн грн. соответственно;
  • 2022 год – 308,7 млн грн. и 218,4 млн грн. соответственно.

Отметим, что мэрия Днепра является одним из главных (наряду с мэрией Кривого Рога) покупателей БПЛА. Так коммунальное предприятие Днепра "Инфо-Рада-Днипро" закупила их на 122 миллиона гривен.

Последнее время украинские власти все чаще удивляют расходами на товары и услуги, которые сами украинцы считают излишними во время войны. В частности, дискуссия образовалась вокруг выделения сразу в нескольких областях Украины средств на строительство стадионов.

На самом деле, речь не только о стадионах, но и о других нецелевых тратах во время войны. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично сделал местным властям "последнее предупреждение".

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#Скандал #Днепр #Автодороги #Тендер #Борис Филатов #Геннадий Корбан