По цене пяти ящиков дешевой водки: на Киевщине удачно приватизировали огромный участок земли

Сделка была бы очень выгодной, если бы не одно но

На днях, 7 сентября, Фонд госимущества Украины продал единый имущественный комплекс Трилесского спиртзавода под Фастовом на Киевщине. Его стоимость оказалась даже ниже бросовой – всего 6553 гривны 44 копейки, или 1% от стартовой цены.

Об этом сообщается на торговой площадке Prozorro.sale, где продают объекты малой приватизации. Торги за объект начались в 9 часов 49 минут с 655 тысяч 344 гривен, а завершились продажей в 16:30 за 1% от первоначальной стоимости.

Трилиский спиртовый завод на карте

Судя по тому, что в ходе аукциона 99 (!) раз снижалась стоимость лота, за него абсолютно никто ничего не предлагал, что может говорить о сговоре либо об участии всего одного покупателя, которым стала некая Елена Владимировна Дубина из Тернополя.

О покупательнице известно крайне немного – на ее ИНН 2976207507 в 2020 году был открыт ФОП, который в марте 2023 года – закрыт. В настоящий момент, по данным аналитической системы YouControl, Елена Дубина является директором ООО "Агро-центр "Буковина". Также в фирме ей принадлежат 1,16% уставного фонда, остальными владеет Андрей Дубина, вероятно, супруг покупательницы Трилесского спиртового завода.

В покупке спиртзавода, который не работает с 2010 года, основным активом является земельный участок в 104,8 га, которыми предприятие постоянно пользуется на основании госакта от 9 июня 1998 года.

Таким образом, при цене комплекса в 6553 гривны гектар земли обошелся Елене Дубине в 63 гривны. Впрочем, судя по презентации ФГИУ, в придачу к заводу владелец приобретает и долги предприятия – 11 млн 439 тыс. грн, которые также обязан оплатить в течение шести месяцев. В результате 1 га территории предприятия с производственными корпусами, подсобными сооружениями и черноземом обойдется покупательнице уже в 110 тысяч гривен.

При этом любопытно, что уставной фонд "Агро-центра "Буковина" всего 150 тысяч гривен, а вклад Елены Дубины в него составил чуть больше 1500 гривен.

Любопытно, что сам Трилесский спиртовый завод был включен в список на приватизацию в феврале 2021 года, и только летом 2023 года его уже пытались продать дважды – сперва 7 июля за 1,24 млн грн, а затем 22 августа — за 1,31 млн, но оба аукциона не состоялись.

Одни пользователи соцсетей заметили, что сумма покупки составила пять ящиков дешевой водки. Другие, что конура для крупных собак стоит немногим меньше цены сделки — 5 тыс. грн.

Завод по цене собачьей будки

Как писал ранее "Телеграф" ФГИУ часто осуществляет продажи госимущества по ценам, которые кажутся значительно заниженными. Так было с уникальным карьером в Житомирской области, который был продан фирме директора одного из госпредприятий Фонда госимущества.