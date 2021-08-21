Рус

Смугастий рейс: до Києва доставили 300 тисяч тонн херсонських кавунів (фото)

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
Читати російською
Автор
67
Смугастий рейс: до Києва доставили 300 тисяч тонн херсонських кавунів (фото) Новина оновлена 21 серпня 2021, 14:27
Кавуни пливуть до Києва

До киян прибула баржа з херсонськими кавунами.

У Київську область буксир доставив 300 тонн кавунів, зібраних на полях Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Нібулон", яка є власницею судна NBL-003.

Повідомляється, що "смугастий" рейс тривав майже тиждень і став п’ятим в транспортуванні баштанних Дніпром з півдня України. Після розвантаження солодкі "полосатики" відправляться до кінцевого місця призначення — торгових залів супермаркетів Києва.

Відзначимо, що ця ягода дуже корисна і є прекрасним засобом для тих, хто хоче схуднути. Але не слід забувати, що є випадки, до коли кавун може завдати шкоди організму.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав детальну інфографіку про те, як вибрати солодкий та стиглий кавун.

Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Статті
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Україна туристична: є чим пишатися і над чим працювати
Дата публікації
Категорія
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
У Михайлівському Золотоверхому соборі пройшла молитва зі Вселенським патріархом (ексклюзивні фото)
Дата публікації
Категорія
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Долар далі буде дорожчати: що буде з курсом валют до кінця року
Дата публікації
Категорія
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Анастасія Приходько: Я 7 років не виступаю на державних концертах до Дня незалежності. Коли побачила список артистів, була шокована
Дата публікації
Категорія
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"
Думаю, Конгрес США ще не сказав свого останнього слова щодо запуску "Північного потоку-2" — радниця голови "Нафтогазу"