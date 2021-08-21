Смугастий рейс: до Києва доставили 300 тисяч тонн херсонських кавунів (фото)

До киян прибула баржа з херсонськими кавунами.

У Київську область буксир доставив 300 тонн кавунів, зібраних на полях Херсонської області.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Нібулон", яка є власницею судна NBL-003.

Повідомляється, що "смугастий" рейс тривав майже тиждень і став п’ятим в транспортуванні баштанних Дніпром з півдня України. Після розвантаження солодкі "полосатики" відправляться до кінцевого місця призначення — торгових залів супермаркетів Києва.

Відзначимо, що ця ягода дуже корисна і є прекрасним засобом для тих, хто хоче схуднути. Але не слід забувати, що є випадки, до коли кавун може завдати шкоди організму.

Нагадаємо, "Телеграф" зібрав детальну інфографіку про те, як вибрати солодкий та стиглий кавун.