Укр

Полосатый рейс: в Киев доставили 300 тысяч тонн херсонских арбузов (фото)

Автор
Т. Гулеватая
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Автор
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Полосатый рейс: в Киев доставили 300 тысяч тонн херсонских арбузов (фото) Новость обновлена 21 августа 2021, 14:27
Арбузы плывут в Киев

К киевлянам прибыла баржа с херсонскими арбузами.

В Киевскую область буксир доставил 300 тонн арбузов, собранных на полях Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Нибулон", которая является владелицей судна NBL-003.

Сообщается, что "полосатый" рейс длился почти неделю и стал пятым в транспортировке бахчевых Днепром с юга Украины. После разгрузки сладкие "полосатики" отправятся к конечному месту назначения — торговых залов супермаркетов Киева.

Отметим, что эта ягода очень полезна и является прекрасным средством для тех, кто хочет похудеть. Но не следует забывать, что есть случаи, когда арбуз может нанести вред организму.

Напомним, "Телеграф" собрал подробную инфографику о том, как выбрать сладкий и спелый арбуз.

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