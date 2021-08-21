Полосатый рейс: в Киев доставили 300 тысяч тонн херсонских арбузов (фото)

К киевлянам прибыла баржа с херсонскими арбузами.

В Киевскую область буксир доставил 300 тонн арбузов, собранных на полях Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании "Нибулон", которая является владелицей судна NBL-003.

Сообщается, что "полосатый" рейс длился почти неделю и стал пятым в транспортировке бахчевых Днепром с юга Украины. После разгрузки сладкие "полосатики" отправятся к конечному месту назначения — торговых залов супермаркетов Киева.

Отметим, что эта ягода очень полезна и является прекрасным средством для тех, кто хочет похудеть. Но не следует забывать, что есть случаи, когда арбуз может нанести вред организму.

Напомним, "Телеграф" собрал подробную инфографику о том, как выбрать сладкий и спелый арбуз.