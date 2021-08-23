У цирку під Києвом під час шоу сталася перестрілка: подробиці (фото)
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На Київщині в результаті НП в пересувному цирку є поранений
У неділю, 22 серпня, у Василькові Київської області через брак місць в цирку сталася перестрілка.
За інформацією облуправління поліції, НП сталася під час шоу пересувного цирку на грунті того, що відвідувачам не вистачило крісел.
У підсумку, один з них схопив травматичний пістолет і почав стріляти в іншого. Останній же швидко взяв аналогічну зброю з авто, відкрив вогонь у відповідь і поранив опонента в стегно.
В результаті, життю та здоров’ю обох фігурантів бійки нічого не загрожує, однак їм належить відповісти перед законом за статтею "Хуліганство". Фігурантам, згідно з Кримінальним кодексом, загрожує до семи років в’язниці.
Зараз копи встановлюють всі обставини події і незабаром повідомлять чоловікам про підозру.
Нагадаємо, в Києві на одній із станції метро невідомі влаштували розбірки зі стріляниною.
Також ми писали, що в Харківській області стався конфлікт між журналістом і п’яним водієм, який влаштував аварію. В результаті, розбірки завершилися стріляниною.
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