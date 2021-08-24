Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)

Пригода сталася біля станції метро Хрещатик.

Колишнього президента Петра Порошенка в Києві облили зеленкою після його участі в "Марші захисників України".

Відповідні кадри з’явилися в телеграм-каналі "Політика Країни".

Згідно з його даними, інцидент стався біля станції метро Хрещатик, коли той прямував у бік Кабміну.

На відео видно, що Порошенко поговорив з поліцейськими, після чого сів в автомобіль до патрульних і поїхав з місця події. Про те, хто це зробив інформації поки не надходило.

Пізніше в телеграм-каналі PavlovskyNews показали кадри затримання нападника.

У Марші взяли участі кілька тисяч чоловік, серед яких ветерани війни на Донбасі, родичі загиблих, волонтери та представники патріотичних організацій.

Очікувалося, що колона пройде до Інститутської, де учасники вшанують пам’ять героїв Небесної сотні.

Марш проходить після заходів, присвячених до Дня Незалежності України. Про те, як це проходило, читайте матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.