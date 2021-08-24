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Епічне видовище: в мережі з’явилися кадри посадки найбільшого літака світу (відео)

Автор
Г. Лубенець
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Епічне видовище: в мережі з’явилися кадри посадки найбільшого літака світу (відео) Новина оновлена 24 серпня 2021, 20:46
"Мрія"

Глядачі залишилися задоволеними.

Ан-225 "Мрія", після участі в параді до Дня Незалежності, приземлився в аеропорту Гостомель, що неподалік від Бучі (Київська область). Перед цим він пролетів на малій висоті буквально над головами людей, що зібралися подивитися на найбільший літак світу.

Яскравими кадрами поділилася речник поліції Кременчука Анна Васенко-Волювач в своєму ТікТок.

Судячи з відеозапису, що прийшли подивитися на гіганта люди залишилися в захваті від побаченого.

Як відомо єдиний існуючий літак "Мрія" має розмах крил більше 88 метрів, а довжина становить 84 метрів. Свій перший політ він здійснив у 1988 році і з тих пір встановив близько 250 світових рекордів.

Як повідомлялося, раніше Ан-225 взяв участь у військовому параді і пролетів над Києвом разом з іншими літаками і вертольотами України та країн НАТО.

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