Укр

Эпическое зрелище: в сети появились кадры посадки самого большого самолета в мире (видео)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
197
Эпическое зрелище: в сети появились кадры посадки самого большого самолета в мире (видео) Новость обновлена 24 августа 2021, 20:46
"Мрия"

Зрители остались довольными.

Ан-225 "Мрия", после участия в параде ко Дню Независимости, приземлился в аэропорту Гостомель, что неподалеку от Бучи (Киевская область). Перед этим он пролетел на малой высоте буквально над головами людей, собравшихся посмотреть на самый большой самолет мира.

Красочными кадрами поделилась спикер полиции Кременчуга Анна Васенко-Волювач в своем ТикТок.

Судя по видеозаписи, пришедшие посмотреть на гиганта люди остались в восторге от увиденного.

Как известно единственный существующий самолет "Мрия" имеет размах крыльев более 88 метров, а длина составляет 84 метра. Свой первый полет он совершил в 1988 году и с тех пор установил около 250 мировых рекордов.

Как сообщалось, ранее Ан-225 принял участие в военном параде и пролетел над Киевом вместе с другими самолетами и вертолетами Украины и стран НАТО.

Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция
Киев
Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция
Облившему Порошенко зеленкой в Киеве хулигану грозит лишение свободы - полиция
Дата публикации
Категория
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Дата публикации
Категория
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн
Как Украина отмечает День независимости: все подробности онлайн