Эпическое зрелище: в сети появились кадры посадки самого большого самолета в мире (видео)

Зрители остались довольными.

Ан-225 "Мрия", после участия в параде ко Дню Независимости, приземлился в аэропорту Гостомель, что неподалеку от Бучи (Киевская область). Перед этим он пролетел на малой высоте буквально над головами людей, собравшихся посмотреть на самый большой самолет мира.

Красочными кадрами поделилась спикер полиции Кременчуга Анна Васенко-Волювач в своем ТикТок.

Судя по видеозаписи, пришедшие посмотреть на гиганта люди остались в восторге от увиденного.

Как известно единственный существующий самолет "Мрия" имеет размах крыльев более 88 метров, а длина составляет 84 метра. Свой первый полет он совершил в 1988 году и с тех пор установил около 250 мировых рекордов.

Читайте также: Категория Lifestyle "Мрия" повалила забор на британской авиабазе (видео) В Британии забор военной авиабазы не выдержал присутствия украинского самолета.

Как сообщалось, ранее Ан-225 принял участие в военном параде и пролетел над Киевом вместе с другими самолетами и вертолетами Украины и стран НАТО.