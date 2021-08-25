У Києві перекинувся і дивом не вибухнув автобус "Кишинів — Москва": постраждало 18 осіб (фото)

Очевидці кажуть, що автобус пролетів в сантиметрах від бензовозу і дивом уникнув зіткнення і вибуху

У ніч на 25 серпня на вул. Олени Теліги в Києві біля автозаправки перекинувся міжнародний автобус сполученням "Кишинів — Москва". В результаті, медична допомога знадобилася 18 пасажирам — громадянам Молдови.

За інформацією столичних Телеграм-каналів, водій автобуса Setra не впорався з керуванням, в’їхав в бордюр і перекинувся.

Транспортний засіб був повністю заповнений пасажирами, 18 з яких звернулися в лікарні з різними травмами. 8 людей медики госпіталізували.

Втім, за словами очевидців, іноземцям пощастило: мовляв, автобус "пройшов" всього в декількох сантиметрах від бензовоза, припаркованого біля АЗС, і дивом уникнув зіткнення і подальшого вибуху.

На місці всю ніч працювали співробітники швидких, рятувальники і поліція, яка встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, в Туреччині перекинувся пасажирський автобус. В результаті аварії загинули 14 людей, ще 18 отримали поранення.

Також ми писали, що у Волинській області перекинувся мікроавтобус з пасажирами, водій якого, ймовірно, заснув.