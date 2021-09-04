Рус

Авто згоріло за секунди: з’явилося відео пожежі після жорсткого нічного ДТП під Києвом

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
40
ДТП під Києвом Новина оновлена 04 вересня 2021, 21:38
ДТП під Києвом

Пожежні загасити вогонь змогли не відразу.

У ніч на 4 вересня на Гостомельському шосе біля Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Honda і Fiat. В результаті зіткнення другий спалахнув і вигорів за лічені секунди. Про саму подію "Телеграф" повідомляв раніше і показував ексклюзивні фото з місця події. Тепер же в мережі з’явилося відео пожежі.

Відповідні кадри були оприлюднені в телеграм-каналі KIEVMAP.

Як видно на кадрах, пожежникам не відразу вдалося погасити вогонь, оскільки полум’я продовжувало розгоратися з новою силою.

Нагадаємо, що водій Fiat раптово виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Хондою", водій покинути палаючий автомобіль не зміг і згорів живцем, йому намагався допомогти водій вантажівки, що став очевидцем події, проте його спроби успіху не принесли.

Водія і двох пасажирів "Хонди" забрали лікарі, їх стану нічого не загрожує.

Як повідомлялося раніше, в Житомирській області автобус "Ченстохова-Маріуполь" зіткнувся з вантажівкою і запалав. У ДТП загинув один з водіїв автобуса, одинадцять пасажирів отримали травми.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Політика
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Категорія
Від автобуса залишився згорілий остов.
Автобус на шляху з Польщі потрапив в ДТП під Житомиром і загорівся, є загиблий і постраждалі (фото)
Дата публікації
Категорія
Слідом за маслом дорожчають і курячі яйця
Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
До школяра викликали "Швидку допомогу"
Пережив клінічну смерть на уроці: медики "швидкої" більше години боролися за життя школяра. І перемогли
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці