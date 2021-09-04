Авто згоріло за секунди: з’явилося відео пожежі після жорсткого нічного ДТП під Києвом
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Пожежні загасити вогонь змогли не відразу.
У ніч на 4 вересня на Гостомельському шосе біля Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Honda і Fiat. В результаті зіткнення другий спалахнув і вигорів за лічені секунди. Про саму подію "Телеграф" повідомляв раніше і показував ексклюзивні фото з місця події. Тепер же в мережі з’явилося відео пожежі.
Відповідні кадри були оприлюднені в телеграм-каналі KIEVMAP.
Як видно на кадрах, пожежникам не відразу вдалося погасити вогонь, оскільки полум’я продовжувало розгоратися з новою силою.
Нагадаємо, що водій Fiat раптово виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з "Хондою", водій покинути палаючий автомобіль не зміг і згорів живцем, йому намагався допомогти водій вантажівки, що став очевидцем події, проте його спроби успіху не принесли.
Водія і двох пасажирів "Хонди" забрали лікарі, їх стану нічого не загрожує.
Як повідомлялося раніше, в Житомирській області автобус "Ченстохова-Маріуполь" зіткнувся з вантажівкою і запалав. У ДТП загинув один з водіїв автобуса, одинадцять пасажирів отримали травми.
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