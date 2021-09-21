Поруч був підземний перехід: у Києві на смерть знесли пішохода, який перебігав дорогу (ексклюзивні фото)

Водій у аварії не постраждав

У Києві ввечері у понеділок, 20 вересня, поблизу станції метро "Академмістечко" на смерть збили пішохода, який намагався перебігти дорогу.

Про це з місця події повідомив кореспондент "Телеграфа".

Відомо, що смертельна аварія сталася на проспекті Палладіна. Іншим учасником аварії став автомобіль "Фольксваген Гольф", який їхав у напрямку виїзду з міста. Водій після ДТП стверджував, що він не бачив пішохода під час руху.

Судячи з усього, чоловік вибіг на жваву проїжджу частину, замість того, щоб скористатися підземним пішохідним переходом, який розташований поруч.

Потерпілого після удару відкинуло на декілька метрів. Він загинув на місці. Особа загиблого наразі встановлюється.

Сам водій не постраждав, хоча в автомобіля повністю розтрощене лобове скло.

Фото з трупом 18+ дивіться на нашому каналі в Telegram за посиланням.

Смертельна ДТП з пішоходом на проспекті Палладіна у Києві Смертельна ДТП з пішоходом на проспекті Палладіна у Києві Смертельна ДТП з пішоходом на проспекті Палладіна у Києві

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Судячи з даних карти, пішохід намагався перебігти дорогу через подвійну суцільну смугу.

Місце, де сталася смертельна ДТП з пішоходом

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві на Кільцевій дорозі сталася аварія, у якій загинула молода дівчина. Пізніше ми дізналися ексклюзивні деталі та отримали фото з місця смертельного ДТП.