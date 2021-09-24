Київський адвокат привласнив 16 природних об’єктів столиці: дозвіл йому дали у поліції

Частину об'єктів Бойко продав компанії, співвласником якої він є.

У Києві юрист-бізнесмен Костянтин Бойко заволодів великою кількістю причалів та дамб, котрі знаходяться на Дніпрі, а також Оболонським півостровом, площа якого складає майже 150 тисяч кв. метрів. Вдалося йому це зробити ніби то знайшовши "загублені майнові права", з чого і почалася історія.

Про це ввечері в четвер, 23 вересня, повідомляють "Схеми".

Ще у 2018 році бізнесмен звернувся до Поліції з повідомленням, що він ніби то знайшов документи на оболонський причал і ще 16 подібних обʼєктів.

Того ж таки року Бойко заявив про себе у поліції як помічник партнер з розвитку спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву Ольги Лук’янцевої. Тоді жінка звернулася до поліції із заявою про крадіжку майна школи, проте там їй не поспішали допомагати. Тоді знайомі порадилися звернутися їй до Бойко, який сам подав у поліцію заяву без її відома.

Тоді бізнесмен запропонував, щоб обʼєкти, на які він знайшов документи, тимчасово перейшли у його власність. Його заяву у поліції розглянули і підтвердили, що обʼєкти насправді не мають власників. В результаті Бойку дозволили стати власником 16 обʼєктів. Таке рішення прийняла слідча київського Нацполу Ольга Мамот.

Після цього бізнесмен вніс 11 з 16 природних обʼєктів у державний реєстр, що засвідчило його майнові права, і продав їх компанії ТОВ "Українське бюро річкових портів". Варто відзначити, що він є її співвласником.

Відомо, що схема не обійшлася без звʼязків із колишнім керівником поліції Андрієм Крищенком.

У власність бізнесмена перейшов причал поліцейської бази відпочинку "Динамо" під Вишгородом, вихід до берега на Дніпрі у селі Витачів в Обухівському районі, причал річкового порту у селі Трипілля в тому ж районі, вихід до берега в одному з садових товариств у заплаві Дніпра на Осокорках. Також у власність Бойко перейшла дамба на озері Алмазному на Троєщині, вихід до води на Рибальському острові в районі вулиці Набережно–Хрещатицької, причал на Оболоні, котрий використовується учнями спортивної школи олімпійського резерву та пошановувачами вітрильного спорту, а також дамба півострова, яка огинає затоку Собаче гирло, теж на Оболоні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Службі безпеки України розкрили корупційну схему на "Укрзалізниці", через яку пасажирські потяги потрапляли в аварії.