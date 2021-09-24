Шефір сказав: "Жени", і це врятувало його. З'ясувалися нові деталі замаху

Невідомі, котрі обстріляли машину Шефіра, все детально продумали, проте наказ колишнього помічника Зеленського зруйнував їхні плани.

Злочинці, котрі намагалися вбити першого помічника президента Сергія Шефіра та обстріляли його авто 22 вересня, спеціально обрали місцевість, де водій, за задумом, мав би пригальмувати, після чого загинули б всі члени салону. Проте Шефір сказав "гнати" і це врятувало йому життя.

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ.

Відповідне припущення щодо розгортання схеми вбивства першого помічника Зеленського, висловив радник МВС Антон Геращенко у програмі "Право на владу".

"Організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком першого помічника президента, де дорога погано проглядається, є ліс, а також поворот, а, отже, автомобіль має пригальмувати", — розповідає Геращенко.

За його словами, злочинці хотіли спочатку вбити водія, щоб він зупинився і тоді вистрілити у Шефіра. Саме тому починали стріляти у передню частину авто.

Геращенко розповідає, що після потрапляння перших куль в машину, водій уже хотів зупинитися, проте Шефір наказав йому "гнати", через що всі наступні кулі влучали у кузов авто та колеса. Загалом в машину потрапило 18 куль.

Помічник президента, як і сам Зеленський, вважає, що головною метою злочинців було залякати команду українського глави держави.

Також Геращенко розповів, що на цей час Нацполіція, працівники ДСНС та члени Нацгвардії обстежують навколишні території, де трапився замах на вбивство. Вони перевірять 430 гектарів лісу, відеокамери, які є в тому районі та населені пункти, що знаходяться поблизу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нападники обстріляли авто Шефіра специфічними контрабандними кулями.