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У Києві поховали білоруського опозиціонера Віталія Шишова (фото)

Автор
Іванка Гамчук
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Автор
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Відбулося поховання білоруса, вбитого в українській столиці Новина оновлена 26 вересня 2021, 15:58
Відбулося поховання білоруса, вбитого в українській столиці

Члени "Білоруського дому" зібралися на Майдані Незалежності в Києві, аби вшанувати пам'ять Шишова.

В неділю, 26 вересня, пройшли похорони білоруського опозиціонера Віталія Шишова, котрого 3 серпня знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Про це повідомляє Telegram-канал "Білоруського дому" в Україні, очільником якого і був Шишов.

Поховання 26-річного опозиціонера відбулося на 55-ий день після його вбивства.

На кладовищі були лише рідні люди Шишова, які й прийняли таке рішення, адже не бажали зайвих камер та натовпів. Громадянська дружина загиблого, Божена, особисто запрошувала тих, хто мав бути присутнім на похованні.

Похорони Віталія Шишова
Похорони Віталія Шишова

Члени "Білоруського дому" в день похорону, 26 вересня, зібралися о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві, аби вшанувати памʼять опозиціонера. Окрім того, вони закликали прийти на зазначене місце всіх охочих українців і білорусів. 

Також у БДУ зазначили, що наступного тижня в одному із соборів Києва проведуть поминальну службу по Віталію Шишову, на яку зможуть прийти всі охочі. Поки точне місце і час невідомі.

Нагадуємо, що зник Шишов 2 серпня, коли пішов на ранкову пробіжку і не повернувся. Варто відзначити, що організація "Білоруський будинок в Україні", котру очолював Шишов, була націлена на допомогу білорусам, які втекли в Україну від режиму Лукашенка. Позиція Віталія до його смерті могла стати причиною трагедії, що трапилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що загиблий опозиціонер підозрював про стеження за ним, проте до правоохоронців не звертався.

Теги:
#Київ #Білорусь #Похорон #Віталій Шишов
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