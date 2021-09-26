На 55-й день после смерти в Киеве тайком похоронили белорусского оппозиционера Шишова (фото)

Члены "Белорусского дома" собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить память Шишова.

В воскресенье, 26 сентября, прошли похороны белорусского оппозиционера Виталия Шишова, которого 3 августа нашли повешенным в одном из парков Киева.

Об этом сообщает Telegram-канал "Белорусского дома" в Украине, главой которого и был Шишов.

Захоронение 26-летнего оппозиционера произошло на 55-ый день после его убийства.

На кладбище были только родные люди Шишова, которые и приняли такое решение, ведь не хотели лишних камер и толп. Гражданская жена погибшего, Божена, лично приглашала тех, кто должен был присутствовать на похоронах.

Похороны Виталия Шишова

Члены "Белорусского дома" в день похорон, 26 сентября, собрались в 14:00 на Майдане Независимости в Киеве, чтобы почтить память оппозиционера. Кроме того, они призвали прийти на указанное место всех желающих украинцев и белорусов.

Также в БДУ отметили, что на следующей неделе в одном из соборов Киева проведут поминальную службу по Виталию Шишову, на которую смогут прийти все желающие. Пока точное место и время неизвестны.

Напоминаем, что исчез Шишов 2 августа, когда пошел на утреннюю пробежку и не вернулся. Стоит отметить, что организация "Белорусский дом в Украине", которую возглавлял Шишов, была нацелена на помощь белорусам, сбежавшим в Украину от режима Лукашенко. Позиция Виталия до его смерти могла стать причиной случившейся трагедии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что погибший оппозиционер подозревал о слежке за ним, однако в полицию не обращался.