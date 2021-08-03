Шишов не звертався з приводу можливого стеження за собою, кажуть в поліції

Голова громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталій Шишов, якого у вівторок, 3 серпня, знайшли мертвим у Києві не звертався до поліції з приводу стеження за ним.

Про це розповів глава Нацполіціі України Ігор Клименко під час брифінгу.

"Хочу запевнити: ми перевірили всі звернення громадянина Шишова, які, можливо, могли б дійти до поліції - таких звернень не було, ні в минулому, ні в цьому році", - сказав він.

Клименко зазначив, що якщо така інформація буде отримана правоохоронцями, вона буде відразу ж передана відповідним спецслужбам.

В даний час поліція розглядає дві версії смерті Шишова: самогубство і умисне вбивство.

Як повідомлялося раніше, Шишов вийшов на пробіжку і зник у понеділок, 2 серпня. В "БДУ" вказали, що після зникнення він пустив кілька викликів знайомим, але після цього його телефон перестав відповідати.

У вівторок вранці його знайшли повішеним у київському парку. На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

А експерт Міжнародного інституту демократій Євген Дикий в коментарі "Телеграфу" не виключив, що Шишова могли ліквідувати спецслужби Білорусі.