QR-коди в кафе і обмеження з проїздом: Кличко розповів, які COVID-обмеження можуть ввести в Києві

За виконанням епідправил спостерігатимуть правоохоронці

У Києві планують ввести нові карантинні обмеження, пов’язані з ростом захворюваності COVID-19. Контроль за їх виконанням планують покласти на поліцейських і співробітників місцевої Муніципальної варти.

Такими планами на найближчий час поділився мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

За словами політика, фахівці почали розробку нової епідеміологічної стратегії в Києві відразу після оголошення "жовтої" зони в Україні. Зараз проводиться аналіз досвіду інших держав, щоб посилити обмеження, але без порушення прав або законів.

Серед нововведень, які можуть очікувати киян, Віталій Кличко озвучив ймовірне введення QR-кодів, що підтверджують вакцинацію, як "пропусків" на масові заходи, до ресторану, кафе та інших громадських місць.

"Ми розглядаємо такі варіанти обмежень. Вони можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті", — зазначив чиновник, підкреслюючи, що поки все пропозиції залишаються лише на рівні ідей.

Також Кличко закликав жителів і гостей столиці швидше вакцинуватися. За словами політика, імунізація населення є єдиною альтернативою черговому локдауну як в Києві, так і в країні.

"99% людей, які знаходяться сьогодні в лікарнях з коронавірусом — це ті, хто не вакцинований. Вакцинованих там практично немає", — підкреслив Віталій Кличко.

На питання, чи планує міська влада зробити вакцинацію населення "примусовою", мер відповів прямо: питання ставлять жорстко. При цьому він підкреслив, що отримувати щеплення людей не змушують, хоча робочий процес і хочуть запустити так, аби невакциновані працівники свої обов’язки виконувати не змогли.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 5 жовтня, в Україні зафіксували 9846 нових випадків коронавірусу, що на кілька тисяч більше, ніж добою раніше. Як інформує "Телеграф", після значного спаду, який спостерігався днем раніше, кількість нових хворих різко підскочила.