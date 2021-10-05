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У Києві сварка батька з сином закінчилася жорстокою різаниною (фото)

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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У Києві 55-річний чоловік зарізав власного сина Новина оновлена 05 жовтня 2021, 13:04
У Києві 55-річний чоловік зарізав власного сина

За скоєне 55-річному киянину загрожує до 10 років увʼязнення

У Києві 55-річний чоловік під час сварки жорстоко розправився зі своїм 30-річним сином, нанісши йому кілька ударів ножем в груди та спину. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це у вівторок, 5 жовтня, повідомляє поліція Києва.

Трагедія сталася у квартирі на бульварі Шамо у Дніпровському районі столиці. Як зʼясували правоохоронці, 30-річний киянин отримав поранення несумісні з життям під час конфлікту з батьком.

У ході сварки батько взявся за кухонний ніж та почав наносити удари у груди та спину сина. Потерпілий встиг вибігти у коридор, де його побачила сусідка і викликала для нього "швидку". По прибуттю медики робили спроби врятувати чоловіка, однак він помер.

Співробітники поліції затримали 55-річного нападника, у нього також був вилучений ніж зі слідами крові.

Ніж, яким вбили 30-річного киянина у Дніпровському районі
Ніж, яким вбили 30-річного киянина у Дніпровському районі

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, жорстоке вбивство сталося в Оренбурзькій області (РФ) — там трьох студенток медколеджу спочатку жорстоко зарізали, а після — спалили в орендованій квартирі. У злочині зізнався 30-річний росіянин, який вже був судимий за вбивство. Свій вчинок він пояснив тим, що дівчата нібито вимагали у нього гроші за секс. Слідчі словам рецедивіста не повірили і заявили, що він "вбивця з фантазією".

Теги:
#Київ #Поліція #Вбивство #Ножове поранення
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