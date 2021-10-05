В Киеве ссора отца с сыном закончилась жестокой резней (фото)

За содеянное 55-летнему киевлянину грозит до 10 лет заключения

В Киеве 55-летний мужчина во время ссоры жестоко расправился со своим 30-летним сыном, нанеся ему несколько ударов ножом в грудь и спину. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом во вторник, 5 октября, сообщает полиция Киева.

Трагедия произошла в квартире на бульваре Шамо в Днепровском районе столицы. Как выяснили правоохранители, 30-летний киевлянин получил ранения несовместимые с жизнью во время конфликта с отцом.

В ходе ссоры отец взялся за кухонный нож и начал наносить удары в грудь и спину сына. Пострадавший успел выбежать в коридор, где его увидела соседка и вызвала для него "скорую". По прибытию медики пытались спасти мужчину, однако он умер.

Сотрудники полиции задержали 55-летнего нападающего, у него также был изъят нож со следами крови.

Нож, которым убили 30-летнего киевлянина в Днепровском районе

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, жестокое убийство произошло в Оренбургской области (РФ) — там трех студенток медколледжа сначала жестоко зарезали, а после — сожгли в арендованной квартире. В преступлении сознался 30-летний россиянин, который уже был судим за убийство. Свой поступок он объяснил тем, что девушки якобы вымогали у него деньги за секс. Следователи словам рецидивиста не поверили и заявили, что он "убийца с фантазией".