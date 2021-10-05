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Пасажирку довелося вирізати рятувальникам: під Києвом зіткнулися два легковики (ексклюзивні фото)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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ДТП біля Березівки. Новина оновлена 05 жовтня 2021, 21:01
ДТП біля Березівки.

Один з автомобілів після зіткнення загорівся.

У Київській області біля села Березівка, що в близько 30 кілометрах від столиці, сталася ДТП за участю легкових автомобілів Dodge і SEAT, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

Попередньо встановлено, що водій "СЕАТ" здійснював розворот в бік Києва і в цей момент в його праві дверцята влетів інший автомобіль.

За кермом "Доджа" знаходився афроамериканець, він від госпіталізації відмовився. Його автомобіль від зіткнення відкинуло в стрічку відбійника, після чого він загорівся.

ДТП у Березівки 5 жовтня з повітря
ДТП у Березівки 5 жовтня з повітря

В "Сеат" ж травми отримала жінка-пасажир, її довелося вирізати з автомобіля рятувальникам. Водія теж забрала "швидка"

Водія "Доджа", за словами очевидців, з місця забрали знайомі.

ДТП біля села Березівка
ДТП біля села Березівка
ДТП в Київській області
ДТП в Київській області
Додж і СЕАТ зіткнулися під Березівкою
Додж і СЕАТ зіткнулися під Березівкою
Пасажирку SEAT довелося вирізати рятувальникам
Пасажирку SEAT довелося вирізати рятувальникам
Постраждалу жінку забрали лікарі
Постраждалу жінку забрали лікарі
"Додж" після зіткнення загорівся
"Додж" після зіткнення загорівся
Місце аварії під Березівкою
Місце аварії під Березівкою
Розбитий автомобіль Dodge
Розбитий автомобіль Dodge
Швидка допомога на місці події
Швидка допомога на місці події
Водій "Доджа" не постраждав
Водій "Доджа" не постраждав
Аварія під Березівкою
Аварія під Березівкою
ДТП в Київській області
ДТП в Київській області
SEAT втратив колесо
SEAT втратив колесо

Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомлялося раніше, в Одеській області чоловік на гужовому возі в’їхав в огорожу одного з місцевих жителів. Господар будинку цього просто так без уваги не залишив, а тому накинувся на винуватця "аварії" з ланцюгом і ножем. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер на місці.

Теги:
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