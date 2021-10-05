Пасажирку довелося вирізати рятувальникам: під Києвом зіткнулися два легковики (ексклюзивні фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 127
Один з автомобілів після зіткнення загорівся.
У Київській області біля села Березівка, що в близько 30 кілометрах від столиці, сталася ДТП за участю легкових автомобілів Dodge і SEAT, в результаті якої постраждала щонайменше одна людина.
На місці події побував кореспондент "Телеграфа".
Попередньо встановлено, що водій "СЕАТ" здійснював розворот в бік Києва і в цей момент в його праві дверцята влетів інший автомобіль.
За кермом "Доджа" знаходився афроамериканець, він від госпіталізації відмовився. Його автомобіль від зіткнення відкинуло в стрічку відбійника, після чого він загорівся.
В "Сеат" ж травми отримала жінка-пасажир, її довелося вирізати з автомобіля рятувальникам. Водія теж забрала "швидка"
Водія "Доджа", за словами очевидців, з місця забрали знайомі.
Фото: Василь Мозговий, "Телеграф"
Як повідомлялося раніше, в Одеській області чоловік на гужовому возі в’їхав в огорожу одного з місцевих жителів. Господар будинку цього просто так без уваги не залишив, а тому накинувся на винуватця "аварії" з ланцюгом і ножем. Від отриманих травм 45-річний чоловік помер на місці.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-