Укр

Пассажирку пришлось вырезать спасателям: под Киевом столкнулись две легковушки (эксклюзивные фото)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
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ДТП возле Березовки. Новость обновлена 05 октября 2021, 21:01
ДТП возле Березовки.

Один из автомобилей после столкновения загорелся.

В Киевской области возле села Березовка, что в около 30 километрах от столицы, произошло ДТП с участием легковых автомобилей Dodge и SEAT, в результате которого пострадал по меньшей мере один человек.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Предварительно установлено, что водитель "СЕАТ" совершал разворот в сторону Киева и в этот момент в его правую дверцу влетел другой автомобиль.

За рулем "Доджа" находился афроамериканец, он от госпитализации отказался. Его автомобиль от столкновения отбросило в ленту отбойника, после чего он загорелся.

ДТП у Березовки 5 октября с воздуха
ДТП у Березовки 5 октября с воздуха
ДТП у Березовки 5 октября с воздуха
ДТП у Березовки 5 октября с воздуха

В "СЕАТе" же травмы получила женщина-пассажир, ее пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Водителя тоже забрала "скорая"

Водителя "Доджа", по словам очевидцев, с места забрали знакомые.

ДТП возле села Березовка
ДТП возле села Березовка
ДТП в Киевской области
ДТП в Киевской области
Додж и СЕАТ столкнулись под Березовкой
Додж и СЕАТ столкнулись под Березовкой
Пассажирку SEAT пришлось вырезать спасателям
Пассажирку SEAT пришлось вырезать спасателям
Пострадавшую женщину забрали врачи
Пострадавшую женщину забрали врачи
"Додж" после столкновения загорелся
"Додж" после столкновения загорелся
Место аварии под Березовкой
Место аварии под Березовкой
Разбитый автомобиль Dodge
Разбитый автомобиль Dodge
Скорая помощь на месте происшествия
Скорая помощь на месте происшествия
Водитель "Доджа" не пострадал
Водитель "Доджа" не пострадал
Авария под Березовкой
Авария под Березовкой
ДТП в Киевской области
ДТП в Киевской области
SEAT потерял колесо
SEAT потерял колесо

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина на гужевой повозке въехал в забор одного из местных жителей. Хозяин дома этого просто так без внимания не оставил, а потому набросился на виновника "аварии" с цепью и ножом. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте.

Теги:
#ДТП #Киевская область
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