Пассажирку пришлось вырезать спасателям: под Киевом столкнулись две легковушки (эксклюзивные фото)
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Один из автомобилей после столкновения загорелся.
В Киевской области возле села Березовка, что в около 30 километрах от столицы, произошло ДТП с участием легковых автомобилей Dodge и SEAT, в результате которого пострадал по меньшей мере один человек.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Предварительно установлено, что водитель "СЕАТ" совершал разворот в сторону Киева и в этот момент в его правую дверцу влетел другой автомобиль.
За рулем "Доджа" находился афроамериканец, он от госпитализации отказался. Его автомобиль от столкновения отбросило в ленту отбойника, после чего он загорелся.
В "СЕАТе" же травмы получила женщина-пассажир, ее пришлось вырезать из автомобиля спасателям. Водителя тоже забрала "скорая"
Водителя "Доджа", по словам очевидцев, с места забрали знакомые.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщалось ранее, в Одесской области мужчина на гужевой повозке въехал в забор одного из местных жителей. Хозяин дома этого просто так без внимания не оставил, а потому набросился на виновника "аварии" с цепью и ножом. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте.
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