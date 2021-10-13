У Києві загорілася багатоповерхівка, є загиблий (відео)

Більшого числа жертв вдалося уникнути завдяки пильним сусідам, які викликали рятувальників.

У столиці під час пожежі на проспекті Науки загинула людина. Чоловік помер у своїй квартирі.

Про це повідомляє Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Вночі спалахнула квартира на третьому поверсі багатоповерхового будинку. Пожежників викликали сусіди, які побачили дим. Вони змогли самостійно евакуюватися на вулицю.

Коли рятувальники ліквідували загоряння в його епіцентрі — знайшли тіло людини. Загиблим виявився чоловік 85 років.

Причиною пожежі, за попередньою інформацією, стала пральна машина.

Напередодні в Києві відбувся інша пожежа — в центрі міста біля Майдану Незалежності. Горів дах будинку на Костьольній, 5. Він відомий тим, що по ньому кілька років тому бігав від правоохоронців політик Міхеїл Саакашвілі. Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за годину — гасили 10 пожежних і спеціальних автомобілів.

Раніше, як писав "Телеграф", вночі загорілася одноповерхова будівля поблизу від офісу телеканалу "Інтер" на вулиці Дмитрівській. У цій пожежі постраждалих не було, але вогонь гасили до світанку.