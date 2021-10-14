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Без сутичок, але з провокаціями: в Києві відбувся Марш до Дня захисників і захисниць України (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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Марш прибув на Майдан Незалежності. Новина оновлена 14 жовтня 2021, 16:22
Марш прибув на Майдан Незалежності.

Марш зібрав до десяти тисяч учасників за різними оцінками.

У Києві закінчився мітингом в центрі столиці Марш до дня захисників і захисниць України. Почавшись від пам’ятника Шевченку хода прийшла на Майдан Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Багатотисячна хода в Києві
Багатотисячна хода в Києві

Як і планувалося — марш розділився на кілька течій. Частина "свободівців" вирушили на Алею Героїв Небесної сотні. Нацкорпус на імпровізованій сцені спалив два опудала.

Марш 14 жовтня в Києві
Марш 14 жовтня в Києві
Хрещатиком пройшли тисячі українців
Хрещатиком пройшли тисячі українців
Марш до Дня захисників і захисниць України
Марш до Дня захисників і захисниць України

Очікувалося, що учасники маршу попрямують до Офісу президента, але на момент написання новини на Банковій було безліч правоохоронців, але не було учасників ходи.

Марш на Майдані
Марш на Майдані

До маршу українців приєдналися і білоруські учасники — вони розгорнули національний біло-червоно-білий стяг. Не обійшлося і без казусів. До ходи вийшли з плакатом, на якому було написано "Українці! Святкуємо річницю окупації та пограбування України дніпровським єврейським кланом Вови Зеленського".

Учасники маршу відтіснили людей з саморобним плакатом з дороги.

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що першими в колоні на марші йшли ветерани конфлікту на сході України, а також родичі загиблих захисників України.

Теги:
#Київ #Майдан Незалежності #Марш
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