У центрі Києві проходить багатотисячний марш націоналістів до Дня захисника України (ексклюзивний фоторепортаж)

На чолі колони — ветерани війни на Донбасі з портретами загиблих побратимів

У Києві у четвер, 14 жовтня, розпочався Марш захисників України, який зібрав ветеранів війни на Донбасі, українських націоналістів та більше пʼяти тисяч громадян. На марші присутні представники ВО "Свобода", "Національного корпусу" та "Правого сектору" разом з їх лідерами.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця подій.

Відомо, що обʼєднаний марш націоналістів стартував з невеликою затримкою — хода почалася близько 14:30 з парку Шевченка в центрі Києві, звідки колона вирушила на Майдан Незалежності.

У перших лавах багатотисячної колони - ветерани російсько-української війни. У їх руках портрети загиблих побратимів.

Ветерани війни на Донбасі йдуть першими

У руках ветерани тримають портрети

Крім того, у перших рядах присутні родичі загиблих у російсько-українській війні ветеранів, представники "Нацкорпусу" на чолі з лідером Андрієм Білецьким. Також у колоні йшов Олег Тягнибок разом з представниками ВО "Свобода".

Лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький

Голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок

За попередніми оцінками, у марші до Дня захисника України беруть участь близько 5-6 тисяч осіб. Час від часу лунали патріотичні гасла як то "Слава Україні — Героя слава", "Герої не вмирають", "Україна понад усе" та інші.

Також не забули учасники маршу і президента РФ Володимира Путіна, зокрема відому на весь світ кричалку "Путін — х**ло".

Багатотисячна колона йде на Майдан Незалежності

Кияни марш до Дня захисників підтримують

Ходу супроводжує велика кількість правоохоронців, забезпечуючи їм безперешкодний прохід по маршруту. Попереду колони їдуть кілька автомобілів Національної поліції та вибухотехніки зі службовими псами, які перевіряють проїжджу частину і тротуари на наявність вибухівки.

Марш до Дня захисників та захисниці кияни та гості столиці сприймають привітно. При нагоді вони роблять фото та знімають відео на фоні колони, яка рухається центральними вулицями міста.

Ветерани війни на Донбасі

Деякі учасники запалювали фаєри

На момент виходу новини суттєвих порушень та провокацій зафіксовано не було. Час від часу лише деякі учасники ходи запалювали фаєри, проте масово цього не відбувалося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські артисти привітали з Днем захисників і захисниць України.