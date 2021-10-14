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В центре Киева проходит многотысячный марш националистов ко Дню защитника Украины (эксклюзивный фоторепортаж)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публикации
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Колонна отправилась на Майдан Независимости Новость обновлена 14 октября 2021, 15:53
Колонна отправилась на Майдан Независимости

Во главе колонны — ветераны войны на Донбассе с портретами погибших собратьев

В Киеве в четверг, 14 октября, начался Марш защитников Украины, который собрал ветеранов войны в Донбассе, украинских националистов и более пяти тысяч граждан. На марше присутствовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" вместе с их лидерами.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Известно, что объединенный марш националистов стартовал с небольшой задержкой — шествие началось около 14:30 из парка Шевченко в центре Киева, откуда колонна отправилась на Майдан Независимости.

В первых рядах многотысячной колонны — ветераны российско-украинской войны. В их руках портреты погибших собратьев.

Ветераны войны в Донбассе идут первыми
Ветераны войны в Донбассе идут первыми
В руках ветераны держат портреты
В руках ветераны держат портреты

Кроме того, в первых рядах присутствуют родственники погибших в русско-украинской войне ветеранов, представители "Нацкорпуса" во главе с лидером Андреем Билецким. Также в колонне шел Олег Тягнибок вместе с представителями ВО "Свобода".

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий
Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий
Председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок
Председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок

По предварительным оценкам, в марше ко Дню защитника Украины принимают участие около 5-6 тысяч человек. Время от времени раздавались патриотические лозунги как "Слава Украине — героям слава", "Герои не умирают", "Украина превыше всего" и другие.

Также не забыли участники марша и президента РФ Владимира Путина, в частности известную на весь мир кричалку "Путин — х**ло".

Многотысячная колонна идет на Майдан Независимости
Многотысячная колонна идет на Майдан Независимости
Киевляне марш ко Дню защитников поддерживают
Киевляне марш ко Дню защитников поддерживают

Шествие сопровождает большое количество правоохранителей, обеспечивая им беспрепятственный проход по маршруту. Впереди колонны едут несколько автомобилей Национальной полиции и взрывотехники со служебными собаками, которые проверяют проезжую часть и тротуары на наличие взрывчатки.

Марш ко Дню защитников и защитниц киевляне и гости столицы воспринимают приветливо. При случае они делают фото и снимают видео на фоне колонны, которая движется по центральным улицам города.

Ветераны войны на Донбассе
Ветераны войны на Донбассе
Некоторые участники зажигали файеры
Некоторые участники зажигали файеры

На момент выхода новости существенных нарушений и провокаций зафиксировано не было. Время от времени лишь некоторые участники шествия зажигали файеры, однако массово этого не происходило.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские артисты поздравили с Днем защитников и защитниц Украины.

Теги:
#Киев #Марш #День защитников и защитниц Украины
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