Во главе колонны — ветераны войны на Донбассе с портретами погибших собратьев

В Киеве в четверг, 14 октября, начался Марш защитников Украины, который собрал ветеранов войны в Донбассе, украинских националистов и более пяти тысяч граждан. На марше присутствовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" вместе с их лидерами.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

Известно, что объединенный марш националистов стартовал с небольшой задержкой — шествие началось около 14:30 из парка Шевченко в центре Киева, откуда колонна отправилась на Майдан Независимости.

В первых рядах многотысячной колонны — ветераны российско-украинской войны. В их руках портреты погибших собратьев.

Ветераны войны в Донбассе идут первыми

В руках ветераны держат портреты

Кроме того, в первых рядах присутствуют родственники погибших в русско-украинской войне ветеранов, представители "Нацкорпуса" во главе с лидером Андреем Билецким. Также в колонне шел Олег Тягнибок вместе с представителями ВО "Свобода".

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий

Председатель партии ВО "Свобода" Олег Тягнибок

По предварительным оценкам, в марше ко Дню защитника Украины принимают участие около 5-6 тысяч человек. Время от времени раздавались патриотические лозунги как "Слава Украине — героям слава", "Герои не умирают", "Украина превыше всего" и другие.

Также не забыли участники марша и президента РФ Владимира Путина, в частности известную на весь мир кричалку "Путин — х**ло".

Многотысячная колонна идет на Майдан Независимости

Киевляне марш ко Дню защитников поддерживают

Шествие сопровождает большое количество правоохранителей, обеспечивая им беспрепятственный проход по маршруту. Впереди колонны едут несколько автомобилей Национальной полиции и взрывотехники со служебными собаками, которые проверяют проезжую часть и тротуары на наличие взрывчатки.

Марш ко Дню защитников и защитниц киевляне и гости столицы воспринимают приветливо. При случае они делают фото и снимают видео на фоне колонны, которая движется по центральным улицам города.

Ветераны войны на Донбассе

Некоторые участники зажигали файеры

На момент выхода новости существенных нарушений и провокаций зафиксировано не было. Время от времени лишь некоторые участники шествия зажигали файеры, однако массово этого не происходило.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские артисты поздравили с Днем защитников и защитниц Украины.