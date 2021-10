Клопотенко, Огневич и Дзидзьо: как украинские артисты поздравили с Днем защитников и защитниц Украины (фото, видео)

Представители шоу-бизнеса не забыли и о церковном празднике Покров

В четверг, 14 октября, в Украине отмечают национальные праздники — День защитников и защитниц, День украинского казачества, а также православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. День защитников в Украине официально признан выходным днем.

14 октября к поздравлениям присоединились известные украинские артисты, которые разместили в социальных сетях посты со словами благодарности.

Так, певец Михаил Хома, более известен как Дзидзьо, лаконично поздравил с Днем защитников и защитниц и пожелал мира и любви.

Героиня "Холостячки" Злата Огневич написала в Инстаграме: "Поздравляю всех защитников и защитниц Украины с Днем казачества! Пусть ваши сила и мужество всегда питаются любовью и поддержкой близких и родных, и пусть вам всегда будет кого защищать, но не будет от кого".

Певица Джамала посвятила защитникам Украины песню We are the champions группы Queen, а также разместила видео со своего выступления на празднике к 30-летию Национального Олимпийского комитета.

Телеведущий Сергей Притула, который возвратился в политику с новой партией, разместил фото с украинскими защитниками.

На фото лица мужчин спрятаны за "смайликами"

Фронтмен группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук поздравил с Днем защитников и разместил у себя в Инстаграме видео своего выступления перед украинскими военными.

Украинский кулинар Евгений Клопотенко написал небольшой пост, посвященный украинскому народу и его защитникам.

"Это довольно тупо — игнорировать, что в нашей стране идет война. Так как игнорировать тот факт, что людям для жизни нужен воздух", — пишет шеф-повар. "14 октября — это не праздник мальчиков. Это день тех, кто защищает Украину. День сильнейших мужчин и женщин нашей страны. Поэтому давайте снимем лопухи с глаз, оглянемся, осознаем и как минимум поблагодарим тех нереальных людей, благодаря которым наша реальность не изменилась".

Напомним, что День защитников и защитниц Украины был переименован в июле этого года решением 317 народных депутатов. В пояснительной записке к новому законопроекту было указано, что старое название не полностью передает его суть и содержание, поскольку Украину защищают не только мужчины, а и женщины.

Ранее "Телеграф" писал, что члены Генконсульства РФ в Харькове 14 октября неожиданно поздравили украинский военных с Днем защитников в Инстаграме. Позже посты были удалены.