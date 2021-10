Клопотенко, Огнєвіч і Дзідзьо: як українські артисти привітали з Днем захисників і захисниць України (фото, відео)

Представники шоу-бізнесу не забули і про церковне свято Покрова

У четвер, 14 жовтня, в Україні відзначають національні свята — День захисників і захисниць, День українського козацтва, а також православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. День захисників в Україні офіційно визнаний вихідним днем.

14 жовтня до привітань приєдналися відомі українські артисти, які розмістили в соціальних мережах пости зі словами подяки.

Так, співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, лаконічно привітав з Днем захисників і захисниць і побажав миру і любові.

Героїня "Холостячки" Злата Огнєвіч написала в Інстаграмі: "Вітаю всіх захисників і захисниць України з Днем козацтва! Нехай ваші сила та мужність завжди живляться любов’ю та підтримкою близьких і рідних, і нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого".

Співачка Джамала присвятила захисникам України пісню We are the champions групи Queen, а також розмістила відео зі свого виступу на святі до 30-річчя Національного Олімпійського комітету.

Телеведучий Сергій Притула, який повернувся в політику з новою партією, розмістив фото з українськими захисниками.

На фото обличчя чоловіків заховані за "смайликами"

Фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук привітав з Днем захисників і розмістив у себе в Інстаграмі відео свого виступу перед українськими військовими.

Український кулінар Євген Клопотенко написав невеличкий пост, присвячений українському народу і його захисникам.

"Це досить тупо — ігнорувати, що в нашій країні йде війна. Так як ігнорувати той факт, що людям для життя потрібне повітря", — пише шеф-кухар. "14 жовтня — це не свято хлопчиків. Це день тих, хто захищає Україну. День найсильніших чоловіків та жінок нашої країни. Тому давайте знімемо лопухи з очей, озирнемося, усвідомимо і як мінімум подякуємо тим нереальним людям, завдяки яким наша реальність не змінилася".

Нагадаємо, що День захисників і захисниць України був перейменований в липні цього року рішенням 317 народних депутатів. У пояснювальній записці до нового законопроекту було зазначено, що стара назва в неповному обсязі передає його суть і зміст, оскільки Україну захищають не тільки чоловіки, а й жінки.

Раніше "Телеграф" писав, що члени Генконсульства РФ у Харкові 14 жовтня несподівано привітали український військових з Днем захисників в Інстаграмі. Пізніше пости були видалені.