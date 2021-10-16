У Києві п’яний водій вантажівки збив людей на переході, один помер у лікарні (фото)

Один з постраждалих помер у лікарні.

Увечері 15 жовтня в Оболонському районі Києва дуже п’яний водій вантажівки MAN збив двох чоловіків на пішохідному переході та втік з місця події.

Як повідомляє пресслужба столичної поліції, пригода сталася на проспекті Степана Бандери.

Постраждалі, двоє чоловіків 1977 і 1996 років народження, були доставлені в лікарню.

Водія змогли зупинити на Столичному шосе, в його крові виявили 2,68 проміле алкоголю. Водієві оголошено підозру в скоєнні злочину за ч.2 ст. 268-1, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням водійських прав на термін до трьох років.

Тим часом "Суспільне" повідомило, що один з потерпілих чоловіків є редактором видання. Журналіст Олександр Зінченко разом з другом Олександром Шібіцьким збило вантажівкою між 17:40 і 17:47, в той вечір вони відвідували магазин IKEA, який розташований поблизу.

Зінченко відбувся легким струсом і розтином, а ось Шібіцький помер від отриманих травм.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області мотоцикліст збив 6-річну дівчинку, яка йшла по переходу з матір’ю, а потім зник з місця події.

Дитина померла по дорозі в лікарню, а 17-річний байкер втік з місця події.