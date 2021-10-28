Під Києвом хлопчик відрубав палець 2-річній сестрі: подробиці

Дитина взяла сокиру і вдарила дівчинку по руці, внаслідок чого вона втратила частину пальця

Поки в Одесі злощасна гірка у вигляді слона травмувала маленьку дівчинку, на Київщині 4-річна дитина відрубала частину пальця своїй молодшій сестрі.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, НП сталася у селі Оріхівець Білоцерківського району. Діти – 4-річний хлопчик та його 2-річна сестра – грали у дворі приватного будинку. Хлопчик взяв сокиру і вдарив дівчинку по руці, внаслідок чого вона втратила верхню фалангу пальця на правій руці.

В результаті дівчинку забрала швидка: їй ампутували частину пальця, і вона залишається в лікарні. За справу взялася поліція, яка розслідує всі обставини НП.

Нагадаємо, що днями частину пальця втратила і 5-річна одеситка: палець потрапив у щілину гірки. Одразу після трагедії мама дівчинки кинулася рятувати руку дитини, проте дістати частину пальця зі щілини їй не вдалося. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.

Також нагадаємо, що 22 жовтня у реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево у дитячому садку.