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"Слоник" зі слідами крові: як виглядає гірка в Одесі, яка позбавила дитину частини пальця (відео)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На металевому "слоні" все ще залишаються сліди крові Новина оновлена 26 жовтня 2021, 16:49
На металевому "слоні" все ще залишаються сліди крові

На майданчику у Преображенському парку все ще грають діти, але гірку у формі слона оточили стрічкою

У мережі з’явилося відео того, як виглядає небезпечна гірка у формі слона у Преображенському парку Одеси, де 5-річній дівчинці відірвало частину пальця.

Запис опублікував місцевий канал "Курс Одеса".

Майданчик, де на добу раніше трапилася НП, не огороджений: там продовжують грати діти. А ось самого металевого "слоника" оточили стрічкою. На відео можна побачити невелику щілину між перилами та жерстяним листом, внаслідок чого частину фаланги дитині просто відірвало. На гірці досі видно сліди крові.

Нагадаємо, що одразу ж після трагедії мама дівчинки кинулася рятувати руку дитини, проте дістати частину пальця зі щілини їй не вдалося. Жінка забрала дівчинку та втекла з дитиною за допомогою. Малій надали допомогу в обласній лікарні, наклавши пов’язку, і відпустили додому. Госпіталізація не знадобилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Преображенському парку 22 жовтня на лавочці виявили труп молодого чоловіка. Він був одягнений чисто та охайно.

Також нагадаємо, що 22 жовтня у реанімації Кременчука Полтавської області померла 4-річна дівчинка, на яку напередодні впало дерево у дитячому садку.

Теги:
#Одеса #Травма #Дитячий майданчик #Гірка
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