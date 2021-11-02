Український телеведучий журиться, що його не пустили до супермаркету: що сталося (відео)

Ведучий Макс Назаров заявляє, що охорона супермаркету відмовилася вірити, що він отримав першу дозу вакцини

Український телеведучий Макс Назаров, справжнє ім’я якого Назар Діордиця, заявив в ефірі телеканалу "НАШ", що його не пустили до супермаркету через відсутність сертифікату про вакцинацію.

За його словами, на вході в магазин його попросили пред’явити COVID-сертифікат, якого він не мав.

«Умовно, я отримав першу дозу вакцини, і сертифіката в мене поки що немає», — розповідає телеведучий.

Далі, розповідає Назаров, його попросили надати ПЛР-тест, а після цього – довідку про наявність антитіл. Жодного документа в нього не було. І, відповідно, зайти до супермаркету, зазначає ведучий, він не зміг.

Зазначимо, Макс Назаров отримав популярність після того, як став телеведучим у 2015 році, коли прийшов працювати на телеканал NewsOne. До 2018 року він працював ведучим політичного шоу на телебаченні та на розважальному радіо. Пізніше він в інтерв’ю на YouTube-каналі Анатолія Шарія розповів, чому йому довелося обирати одну посаду. З 2018 року він працює на телеканалі "НАШ", де у своїх ефірах він іронізує над прихильниками п’ятого президента Петра Порошенка, глузує зі «слуг народу» і скандалить з іншими гостями своїх шоу. Назаров відомий також тим, що його виключили із ради громадського контролю НАБУ через накрутку голосів.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про правила для відвідування магазинів у "червоній карантинній" зоні. Зокрема, вільно відвідувати можна продуктові магазини, АЗС, банки, пошту, аптеки та ветклініки. Інші громадські місця можна відвідувати лише за наявності COVID-сертифіката.

Також ми писали, що навіть після першої дози вакцини проти коронавірусу можна відвідувати різні громадські місця, які документи потрібні для цього.