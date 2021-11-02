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Український телеведучий журиться, що його не пустили до супермаркету: що сталося (відео)

Автор
Тетяна Веремєєва
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Макс Назаров обурився, що його не пустили до магазину Новина оновлена 02 листопада 2021, 12:04
Макс Назаров обурився, що його не пустили до магазину

Ведучий Макс Назаров заявляє, що охорона супермаркету відмовилася вірити, що він отримав першу дозу вакцини

Український телеведучий Макс Назаров, справжнє ім’я якого Назар Діордиця, заявив в ефірі телеканалу "НАШ", що його не пустили до супермаркету через відсутність сертифікату про вакцинацію.

За його словами, на вході в магазин його попросили пред’явити COVID-сертифікат, якого він не мав.

«Умовно, я отримав першу дозу вакцини, і сертифіката в мене поки що немає», — розповідає телеведучий.

Далі, розповідає Назаров, його попросили надати ПЛР-тест, а після цього – довідку про наявність антитіл. Жодного документа в нього не було. І, відповідно, зайти до супермаркету, зазначає ведучий, він не зміг.

Зазначимо, Макс Назаров отримав популярність після того, як став телеведучим у 2015 році, коли прийшов працювати на телеканал NewsOne. До 2018 року він працював ведучим політичного шоу на телебаченні та на розважальному радіо. Пізніше він в інтерв’ю на YouTube-каналі Анатолія Шарія розповів, чому йому довелося обирати одну посаду. З 2018 року він працює на телеканалі "НАШ", де у своїх ефірах він іронізує над прихильниками п’ятого президента Петра Порошенка, глузує зі «слуг народу» і скандалить з іншими гостями своїх шоу. Назаров відомий також тим, що його виключили із ради громадського контролю НАБУ через накрутку голосів.

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про правила для відвідування магазинів у "червоній карантинній" зоні. Зокрема, вільно відвідувати можна продуктові магазини, АЗС, банки, пошту, аптеки та ветклініки. Інші громадські місця можна відвідувати лише за наявності COVID-сертифіката.

Також ми писали, що навіть після першої дози вакцини проти коронавірусу можна відвідувати різні громадські місця, які документи потрібні для цього.

Теги:
#Супермаркет #Вакцинація #ПЛР-тести #COVID-сертифікат
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