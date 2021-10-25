Рус

COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
146
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає Новина оновлена 25 жовтня 2021, 13:54
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає

Ліжок з киснем для COVID-пацієнтів стає менше з кожним днем

В Україні з вівторка, 26 жовтня, у "червоній" зоні карантину буде вже дев’ять областей України. Деякі з них ввели жорсткі обмеження через погіршення показників, а ще у частині такі рішення ухвалила місцева влада з огляду на ситуацію у лікарнях.

За свіжими даними Міністерства охорони здоров’я, захворюваність COVID-19 в Україні не йде на спад у жодній з областей, а місцями стає тільки гірше.

Так, по всій Україні продовжує зростати рівень госпіталізацій — якщо 22 жовтня він складав 82,9% (при нормі менше 60), то станом на ранок понеділка, 25 жовтня, він склав вже 88,1%.

Також невтішні цифри і з завантаженістю ліжок киснем по всій території країни — за останню добу показник становив 66%.

До Рівненської та Миколаївської областей, які "почервоніють" 26 жовтня. Зовсім скоро може приєднатися Львівська, Хмельницька та Житомирська область. У цих трьох індикатори рівня епідемічної небезпеки суттєво погіршились по трьох показниках — коефіцієнт виявлення COVID-пацієнтів, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок киснем. Якщо така ситуація спостерігатиметься протягом трьох днів, то ці регіони будуть змушені ввести локдаун.

У зв’язку з тим, що кількість "червоних" областей може зрости, "Телеграф" нагадує основні правила:

Правила "червоної" зони карантину
Правила "червоної" зони карантину

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні різко змінилася динаміка коронавірусу, а у антилідерах опинилися Харківська, Одеська і Дніпропетровська області.

Теги:
#Україна #Правила #Карантин #Коронавірус #Червона зона
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає
Україна
COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає
COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
Востаннє Пікалов бачився із Зеленським на дні народження своєї дружини
“Дуже змінився": зірка "Кварталу 95" розповів про спілкування із Зеленським
Дата публікації
Категорія
На початку тижня в Україні похолоднішає
Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко
Міграційна криза: Білорусь використовує тактику СРСР і РФ
Дата публікації
Категорія
Показники смертності трохи знизилися
Майже 6 тисяч госпіталізованих: свіжа статистика COVID-19 на 24 жовтня