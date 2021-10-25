COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)

Ліжок з киснем для COVID-пацієнтів стає менше з кожним днем

В Україні з вівторка, 26 жовтня, у "червоній" зоні карантину буде вже дев’ять областей України. Деякі з них ввели жорсткі обмеження через погіршення показників, а ще у частині такі рішення ухвалила місцева влада з огляду на ситуацію у лікарнях.

За свіжими даними Міністерства охорони здоров’я, захворюваність COVID-19 в Україні не йде на спад у жодній з областей, а місцями стає тільки гірше.

Так, по всій Україні продовжує зростати рівень госпіталізацій — якщо 22 жовтня він складав 82,9% (при нормі менше 60), то станом на ранок понеділка, 25 жовтня, він склав вже 88,1%.

Також невтішні цифри і з завантаженістю ліжок киснем по всій території країни — за останню добу показник становив 66%.

До Рівненської та Миколаївської областей, які "почервоніють" 26 жовтня. Зовсім скоро може приєднатися Львівська, Хмельницька та Житомирська область. У цих трьох індикатори рівня епідемічної небезпеки суттєво погіршились по трьох показниках — коефіцієнт виявлення COVID-пацієнтів, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок киснем. Якщо така ситуація спостерігатиметься протягом трьох днів, то ці регіони будуть змушені ввести локдаун.

У зв’язку з тим, що кількість "червоних" областей може зрости, "Телеграф" нагадує основні правила:

Правила "червоної" зони карантину

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні різко змінилася динаміка коронавірусу, а у антилідерах опинилися Харківська, Одеська і Дніпропетровська області.