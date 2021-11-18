Квиток у метро по 20 гривень? Виявилось, що за всю рекламу в метрополітені Київ отримує лише 76 тисяч гривень на день

Вартість рекламних площ залежить від місця та виду продукції. Найдорожче – брендування вагонів. Один потяг обійдеться понад 200 тисяч гривень на місяць.

У столиці України заплановано подорожчання проїзду Попередньо квиток коштуватиме 20 гривень. При цьому доходи столиці від реклами у різних видах транспорту становлять 33 мільйони. Вони йдуть до міського бюджету. Майже 28 мільйонів приносить реклама у метро. Перевізник від цих грошей нічого не одержує.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла депутат Київради Ксенія Семенова.

На її депутатський запит КП "Київреклама" озвучила доходи від розміщення за 2019 та 2020 роки.

Дохід Києва від реклами у метро

У відповіді на депутатське звернення також зазначено, що рекламні площі перебувають у власності "суб’єктів господарювання — розповсюджувачів реклами ". Саме вони збирають замовлення. Вони платять за користування місцем розміщення рекламних конструкцій. Виходячи з цих цифр, підрахували, що київське метро приносить 76 тисяч гривень доходу за рекламу на день.

Запитавши прайс однієї з таких фірм, депутат підрахувала, що компанія продає реклами за рік лише на станціях метрополітену на 145 млн гривень. У рекламному прайсі можна побачити, що ціни варіюються залежно від місця розташування та обсягу займаної площі.

Наприклад, один метролайт на станції "Вокзальна" з пасажиропотоком понад 160 тисяч осіб на день коштуватиме приблизно 80 тисяч гривень для рекламодавця.

Вартість реклами у Києві на метролайтах

Не дешевше коштує і реклама на колійних стінах — за місяць розміщення банера розміром 3 на 2 метри на станції "Академмістечко" просять 9900, а з урахуванням вартості монтажу та друку сума зростає.

Вартість великих банерів на станціях

Одна з найдорожчих послуг – брендування поїзда. З урахуванням робіт та виготовлення плівки за п’ять вагонів у стилістиці бренду потрібно викласти від 236 тисяч гривень на місяць.

Прайс на брендування вагонів із формулою прорахунку за площею

Нагадаємо, в київському метро — 52 станції, на майже кожній з яких можна орендувати ту чи іншу площу під рекламу.

Раніше "Телеграф" писав, що проєкт подорожчання проїзду знаходиться на стадії обговорення — його відклали до кінця опалювального сезону. Також були озвучені способи заощадити на проїзді у Києві.