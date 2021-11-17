Подорожчання проїзду у Києві відкладається: Кличко назвав нові терміни

Кличко зазначив, що поки що зростання цін на проїзд не є прийнятим рішенням.

У вівторок, 16 листопада, влада Києва повідомила жителям столиці неприємну новину про те, що буде неминуче зростання цін на проїзд у громадському транспорті. При цьому для киян він подорожчає аж у 2,5 раза — до 20 гривень. Неминуче обурення місцевих жителів відразу спробував запобігти міському голові Віталію Кличку, який заявив, що на це підвищення доведеться чекати не з 1 січня, як раніше повідомили в КМДА, а трохи пізніше.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, він підкреслив, що зростання цін не відбудеться до кінця опалювального сезону.

Він зазначив, що представники "Київського метрополітену" та "Київпастрансу звернулися" до КМДА з тим, що тарифи на перевезення давно не відповідають собівартості. Особливо це помітно на тлі зростання цін на енергоносії.

Кличко підкреслив, що наразі влада поставлена перед вибором, або підвищувати ціни на комуналку, або ціни на громадський транспорт. Водночас він повідомив, що наразі підвищення вартості проїзду є лише проєктом, а не остаточним рішенням.

Як повідомлялося раніше, у КМДА окрім новин про підвищення вартості проїзду також повідомили про те, як на ньому можна заощадити.