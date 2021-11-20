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На столичному заводі сталася трагедія: загинули двоє робітників (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Рятувальну операцію проводили КАРС "Київська служба порятунку" та ДСНС Новина оновлена 20 листопада 2021, 10:11
Рятувальну операцію проводили КАРС "Київська служба порятунку" та ДСНС

Рятувальників викликали на місце 19 листопада.

У Києві на заводі двох робітників на смерть привалило багатотонним верстатом. Це сталося через порушення техніки безпеки.

Про це повідомляє Київська служба порятунку.

Смертельний випадок травмування стався на заводі "ЕМКО", де виробляють металоконструкції та електроустаткування. Тіла загиблих змогли дістати через годину — верстат, що обвалився, підіймали пневмодомкратами. Шансів вижити у робітників не було — відстань між підлогою та верстатом була близько п’яти сантиметрів.

На місці працювало дев’ять рятувальників
На місці працювало дев’ять рятувальників

Задіяли також інше спецобладнання. Завод розташований на вулиці Олекси Тихого, 99. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції та рятувальники. Проводиться службове розслідування.

Робітників деблокують з-під завалу
Робітників деблокують з-під завалу

Раніше "Телеграф" розповідав про трагедію, що сталася в Африці. Там обрушився хмарочос, що будується в Лагосі, Нігерія. У будівлі перебували робітники. Врятувати вдалося лише чотирьох.

Також за кілька тижнів раніше в Росії на заводі з виробництва пороху стався вибух — загинула вся зміна робітників, 17 осіб. Момент спалаху потрапив на відео камер спостереження.

Теги:
#Виробництво #Київ #Загибель #Робітники
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