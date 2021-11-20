На столичном заводе произошла трагедия: погибли двое рабочих (фото)

Спасателей вызвали на место 19 ноября.

В Киеве на заводе двух рабочих насмерть привалило многотонным станком. Это произошло из-за нарушения техники безопасности.

Об этом сообщает Киевская служба спасения.

Смертельный случай травмирования произошел на заводе "ЭМКО", где производят металлоконструкции и электрооборудование. Тела погибших смогли достать спустя час — обрушившийся станок поднимали пневмодомкратами. Шансов выжить у рабочих не было — расстояние между полом и станком было около пяти сантиметров.

На месте работали девять спасателей

Задействовали также и другое спецоборудование. Завод расположен на улице Олексы Тихого, 99. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и спасатели. Проводится служебное расследование.

Рабочих деблокируют из-под завала

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, произошедшей в Африке. Там обрушился строящийся небоскреб в Лагосе, Нигерия. В здании находились рабочие. Спасти удалось лишь четверых.

Также несколькими неделями ранее в России на заводе по производству пороха произошел взрыв — погибла вся смена рабочих, 17 человек. Момент вспышки попал на видео камер наблюдения.