Укр

На столичном заводе произошла трагедия: погибли двое рабочих (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Спасательную операцию проводили КАРС "Киевская служба спасения" и ГСЧС Новость обновлена 20 ноября 2021, 10:11
Спасательную операцию проводили КАРС "Киевская служба спасения" и ГСЧС

Спасателей вызвали на место 19 ноября.

В Киеве на заводе двух рабочих насмерть привалило многотонным станком. Это произошло из-за нарушения техники безопасности. 

Об этом сообщает Киевская служба спасения. 

Смертельный случай травмирования произошел на заводе "ЭМКО", где производят металлоконструкции и электрооборудование. Тела погибших смогли достать спустя час — обрушившийся станок поднимали пневмодомкратами. Шансов выжить у рабочих не было — расстояние между полом и станком было около пяти сантиметров. 

На месте работали девять спасателей
На месте работали девять спасателей

Задействовали также и другое спецоборудование. Завод расположен на улице Олексы Тихого, 99. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и спасатели. Проводится служебное расследование. 

Рабочих деблокируют из-под завала
Рабочих деблокируют из-под завала

Ранее "Телеграф" рассказывал о трагедии, произошедшей в Африке. Там обрушился строящийся небоскреб в Лагосе, Нигерия. В здании находились рабочие. Спасти удалось лишь четверых.

Также несколькими неделями ранее в России на заводе по производству пороха произошел взрыв — погибла вся смена рабочих, 17 человек. Момент вспышки попал на видео камер наблюдения

Теги:
#Производство #Київ #Загибель #Робітники
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