"Закрити й відправити на**р": Печерський райсуд шокував вироком за порушення карантину (фотофакт)

Текст документа надрукували з нецензурним словом

Суддя Печерського райсуду Києва Олег Білоцерківець закрив справу щодо порушення карантину та відправив відповідача "на**р".

Про це йдеться на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

З тексту постанови стало відомо, що адміністратор одного зі столичних закладів 3 лютого 2020 року вчасно його не закрив, тим самим порушивши карантинну постанову Кабміну. За це на нього виписали адміністративний протокол, однак чоловік до суду не з’явився.

Попри те, що адміністратора визнали винним у правопорушенні, покарати його не вдалося, оскільки сплив тримісячний термін з дня фіксації порушення закону. Справу вирішили закрити.

"Провадження по справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ст. 44-3 КУпАП закрити за закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності і відправити нахер", — йдеться у тексті документа, який підписав суддя Білоцерківець.

На момент публікації новини курйозну постанову, підписану суддею Білоцерківцем, із Єдиного державного реєстру судових рішень прибрали і зараз при переході за посиланням вказується, що перегляд сторінки недоступний. Очевидно, що таким чином помилка з "посланням" зникне із сайту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що служитель Феміди на Закарпатті повернув громадянину решту з хабаря у 400 доларів, однак цей факт не врятував його від вироку.