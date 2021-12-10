У Києві до Нового року готують головну ялинку країни: ексклюзивний фоторепортаж із центру столиці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 27
Київ готується зустрічати Новий рік
До Нового року залишилося менш як місяць і у Києві вже розпочалися активні роботи з підготовки міста до свят. Зокрема, у центрі міста почали монтувати головну ялинку країни.
Світлинами з місця поділився кореспондент "Телеграфа".
Окрім ялинки, у серці міста також триває облаштування інших святкових локацій.
Наприклад, біля будівлі Офісу президента вже можна побачити карусель. Та й сама будівля парламенту України трохи змінилася в очікуванні свят.
Біля пам’ятника Богдану Хмельницькому також точаться роботи, там для любителів активного відпочинку буде споруджено ковзанку.
Щодо новорічної ялинки, то цього року на неї витратить близько 25 мільйонів гривень. Організатори заходів стверджують, що такої ялинки не робили ніде у світі.
За даними КМДА, її висота складе 31 метр, а прикрашатиме її 10-кілометрова гірлянда і близько десяти тисяч іграшок. У підніжжя буде розташований святковий найбільший у Європі вертеп у традиційній для цього сезону тематиці. Очікується, що зона біля ялинки буде повністю інклюзивною.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-