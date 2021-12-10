У Києві до Нового року готують головну ялинку країни: ексклюзивний фоторепортаж із центру столиці

Київ готується зустрічати Новий рік

До Нового року залишилося менш як місяць і у Києві вже розпочалися активні роботи з підготовки міста до свят. Зокрема, у центрі міста почали монтувати головну ялинку країни.

Світлинами з місця поділився кореспондент "Телеграфа".

Окрім ялинки, у серці міста також триває облаштування інших святкових локацій.

Наприклад, біля будівлі Офісу президента вже можна побачити карусель. Та й сама будівля парламенту України трохи змінилася в очікуванні свят.

Карусель біля Офісу президента

Ялинка біля Офісу президента

Біля пам’ятника Богдану Хмельницькому також точаться роботи, там для любителів активного відпочинку буде споруджено ковзанку.

Ковзанка біля пам’ятника Б.Хмельницькому

Щодо новорічної ялинки, то цього року на неї витратить близько 25 мільйонів гривень. Організатори заходів стверджують, що такої ялинки не робили ніде у світі.

Ялинка у Києві

Підготовка до Нового року у Києві

За даними КМДА, її висота складе 31 метр, а прикрашатиме її 10-кілометрова гірлянда і близько десяти тисяч іграшок. У підніжжя буде розташований святковий найбільший у Європі вертеп у традиційній для цього сезону тематиці. Очікується, що зона біля ялинки буде повністю інклюзивною.