По п’ять "лимонів" на місяць: у Києві накрили найбільшу мережу з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів

За певну суму можна було отримати підроблений документ про вакцинацію з внесенням інформації до eHealth та "Дії"

У вівторок, 14 грудня, представники Служби безпеки України повідомили про великий видобуток — розкриття найбільшої мережі з виготовлення фальшивих COVID-документів в Україні.

Подробиці повідомили на офіційному сайті СБУ.

Основний офіс "підприємства" був розташований у Києві, тому що засновниками "бізнесу" є два мешканці столиці. При цьому до незаконної роботи залучили близько десяти медиків, серед яких головні лікарі окремих медзакладів, так і "сімейники". Останні, до речі, представляли різні області України.

СБУ затримали і медичних працівників

Вилучені печатки, якими засвідчували підроблені документи

Суть мережі шахраїв була простою — за певну суму вони пропонували оформити підроблене свідоцтво про вакцинацію проти "корони". При цьому дані про "отримання щеплення" вносилися ще й до бази eHealth, а також відображалися на державному порталі "Дія".

Розростись до найбільшої мережі країни їм допомогло залучення посередників, які й займалися пошуком "клієнтів", і навіть проведенням більшості фінансових операцій.

До речі, такий "бізнес" на фальшивках був досить прибутковим — за місяць порушники могли заробляти до п’яти мільйонів гривень.

Підроблені ковидні сертифікати

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, організаторам шахрайської схеми збираються пред’явити підозри. Особи, які були причетні до цієї мережі, наразі встановлюються. Не виключено, що проблеми можуть виникнути й у клієнтів горе-бізнесменів.

Нагадаємо, що лише днями в Україні суд вперше засудив до ув’язнення людини, яка виготовляла підроблені ковід-документи. Як розповідав "Телеграф", за свою спробу нажитися на коронавірусній тематиці мешканець Кривого Рогу потрапив за ґрати на два роки.