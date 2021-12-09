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Вперше в Україні засудили до в’язниці за підробку ковід-сертифікату: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Затримання підозрюваного у підробці документа про вакцинацію Новина оновлена 09 грудня 2021, 10:02
Затримання підозрюваного у підробці документа про вакцинацію

Чоловік намагався продати фейковий сертифікат за 1200 гривень

У Кривому Розі Дніпропетровської області 42-річний чоловік отримав покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років за підробку ковід-сертифікатів. Настільки суворого покарання в нашій країні ще не було.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Як було встановлено в рамках слідства, флешку з бланками сертифікатів, а також печатку лікаря та медичного закладу одного з населених пунктів України, криворіжець придбав на ринку в Покровському районі.

Роздрукувавши фейкові свідоцтва про вакцинацію на принтері, зловмисник проштампував їх недійсними печатками та розмістив оголошення про продаж на різних інтернет-сайтах. За кожний бланк запросив по 1200 гривень.

Незаконні дії мешканця Дніпропетровської області вдалося викрити правоохоронним органам, тож чоловіка затримали.

Тепер за вироком суду обвинувачений був визнаний винним у кримінальному правопорушенні та засуджений до позбавлення волі на строк до двох років.

Також нагадаємо, "Телеграф" писав про ще один випадок підробки ковід-сертифікатів на Дніпропетровщині, де вперше в Україні за подібне правопорушення засудили медичного працівника.

Теги:
#В'язниця #Підробка #Кривий Ріг #Сертифікат #ГУНП #COVID-сертифікат
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