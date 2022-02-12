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У Києві у житловому будинку вибухнула граната: є загиблий (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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У будинку вибухнула граната Новина оновлена 12 лютого 2022, 13:36
У будинку вибухнула граната

Внаслідок вибуху загинув власник будинку.

У Києві 12 лютого у приватному будинку стався вибух, внаслідок чого загинув чоловік.

Як повідомляє поліція Київської області, трагедія сталася у Святошинському районі на вулиці Юрія Клена, імовірно вибухнула граната РГД-5.

Вибухотехніки обстежували приміщення та дворову територію. Під час огляду будинку слідчі вилучили зброю та боєприпаси, походження та вид яких буде встановлено після експертного дослідження.

Внаслідок вибуху загинув 59-річний власник будинку, його тіло виявили на балконі другого поверху будинку. Медики виявили на його тілі осколкові поранення.

На місці трагедії працюють відповідні служби. Далі проводитимуть судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у Кропивницькому у житловому будинку стався вибух та пожежа, зруйновано десятки квартир. А в Запоріжжі внаслідок вибуху в житловій багатоповерхівці одна людина загинула, а ще троє зазнали поранень.

Теги:
#Київ #Поліція #Граната
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