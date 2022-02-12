Укр

В Киеве в жилом доме взорвалась граната: есть погибший (фото)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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В доме взорвалась граната Новость обновлена 12 февраля 2022, 13:36
В доме взорвалась граната

В результате взрыва погиб владелец дома.

В Киеве 12 февраля в частном доме произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина.

Как сообщает полиция Киевской области, трагедия произошла в Святошинском районе на улице Юрия Клена, предположительно взорвалась граната РГД-5.

Взрывотехники обследовали помещение и дворовую территорию. Во время осмотра дома следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будет установлен после экспертного исследования.

В результате взрыва погиб 59-летний владелец дома, его тело обнаружили на балконе второго этажа дома. Медики обнаружили на его теле осколочные ранения.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Далее будут проводить судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в Кропивницком в жилом доме произошел взрыв и пожар, разрушены десятки квартир. А в Запорожье в результате взрыва в жилой многоэтажке один человек погиб, а еще трое получили ранения.

Теги:
#Киев #Полиция #Граната
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