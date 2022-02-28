По Броварах вдарила ракета "Іскандер": момент та наслідки потрапили на відео

На запису видно неймовірний спалах від влучення ракети

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано момент влучення ракети "Іскандер" до міста Бровари під Києвом.

На записі з камери спостереження видно, як місто обстрілюють з різного виду зброї, але найшокотворніше — яскравий спалах у небі від удару ворожої ракети.

Момент обстрілу Броварів

Зазначимо, що "Іскандер" – це ракетний комплекс, який виготовляють у Московській області РФ. Його ракети вражають ціль на відстані близько 500 км.

Вже відомо, що різні травми зазнало 6 осіб. На місці зараз працюють військові та рятувальники, не виключено, що жертв та постраждалих від російської агресії буде більше. Обставини трагедії уточнюються.

Наслідки російської ракети у мирному місті України

Нагадаємо, близько 5:00 ранку 24 лютого за київським часом Володимир Путін у новому зверненні оголосив про проведення "спеціальної військової операції " в Україні. Водночас РФ розпочала обстріл українських міст.

Зазначимо, що Бровари обстрілюють уже не вперше. 24 лютого — у день початку війни — Росія атакувала місто двома крилатими ракетами.