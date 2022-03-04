Кличко звернувся до власників аптек Києва

Киян закликали підтримати один одного перед лицем небезпеки

Мер Києва Віталій Кличко закликав приватні аптеки відчинити свої двері киянам, оскільки у комунальних фармацевтичних установах черги. Він записав відеозвернення до жителів міста з інформацією про те, як живе столиця у воєнному стані.

У відео Кличко зазначив, що ніч у столиці була досить спокійною, повідомив, що працювала система ППО. Він також розповів, що у місті працюють магазини з продуктами, але у комунальні аптеки "Фармація" — люди стоять по кілька годин.

Для сполучення між берегами доступні Північний та Дарницький міст, але виїжджати та виходити з дому мер рекомендує у разі крайньої потреби. Київ готується до оборони — виставляє блокпости, "їжаків", забезпечена наповненість лікарень усім необхідним.

Як раніше писав "Телеграф" у фронтовому Харкові, ситуація гірша — через небезпеку для життя провізори аптек бояться виходити на роботу — у місті на околицях і в центрі ведуться обстріли росіянами. Щоб харків’яни не залишилися у разі хвороби без ліків, їх поширюватимуть у медзакладах. Також організовано роздачу харчування волонтерами та спеціальний бот для пошуку зниклих родичів.