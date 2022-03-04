Кличко обратился к владельцам аптек Киева

Киевлян призвали поддержать друг друга перед лицом опасности

Мэр Киева Виталий Кличко призвал частные аптеки открыть свои двери киевлянам, поскольку в коммунальных фармацевтических учреждениях очереди. Он записал видеообращение к жителям города с информацией о том, как живет столица в военном положении.

В видео Кличко отметил, что ночь в столице была достаточно спокойной, сообщил, что работала система ПВО. Он также рассказал, что в городе работают магазины с продуктами, но в коммунальные аптеки "Фармация" — люди стоят по несколько часов.

Для сообщения между берегами доступны Северный и Дарницкий мост, но выезжать и выходить из дома мэр рекомендует в случае крайней потребности. Киев готовится к обороне — выставляет блокпосты, "ежей", обеспечена наполненность больниц всем необходимым.

Как ранее писал "Телеграф" во фронтовом Харькове ситуация хуже — из-за опасности для жизни провизоры аптек боятся выходить на работу — в городе на окраинах и в центре ведутся обстрелы россиянами. Чтобы харьковчане не остались в случае болезни без лекарств — их будут распространять в медучреждениях. Также организована раздача питания волонтерами и специальный бот для поиска пропавших родственников.